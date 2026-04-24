Vlad Plahotniuc și puterea în Rep. Moldova. Numele lui Vlad Plahotniuc rămâne unul dintre cele mai discutate în contextul politic și juridic din Republica Moldova. De-a lungul anilor, acesta a fost asociat cu acuzații privind influențarea instituțiilor statului, consolidarea unei rețele politice extinse și implicarea în dosare de mare corupție, inclusiv frauda bancară.

În 2026, cazul său a ajuns într-o nouă etapă juridică, după condamnarea la 19 ani de închisoare într-un dosar de rezonanță națională.

Potrivit declarațiilor publice ale unor jurnaliști și experți, traseul lui Vlad Plahotniuc a fost unul atipic, marcat de treceri prin mai multe domenii de activitate înainte de intrarea în politică.

În analiza acestui parcurs sunt invocate:

activități în mediul de afaceri privat;

conexiuni cu sectoare economice strategice;

implicarea progresivă în structuri politice;

acumularea de influență în instituții-cheie.

Aceste elemente sunt frecvent menționate în dezbaterile publice privind modul în care s-ar fi format centre de putere informale în jurul său.

„Jobul 2 a fost cu o agenție, discoteca Drive, după care a ajuns cu niște firme, niște businessuri opace la Petrom și el singur a spus într-un interviu că la Petrom a ajuns cu ajutorul lui Ion Iliescu. După care a preluat bănci, a preluat businessuri, a ajuns în politică și a cumpărat locuri în politică”, continuă aceasta

Pe plan judiciar, situația lui Vladimir Plahotniuc a evoluat semnificativ. Acesta a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un dosar legat de frauda bancară, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Instanța a stabilit și obligația de recuperare a unui prejudiciu estimat la peste 63 de milioane de dolari.

„Au fost mai multe semnale că ar fi fost implicat și în trafic de femei la sfârșitul anilor ’90. Deci o fraudă nepedepsită la timp crește pofta pentru o fraudă mai mare și așa acest model a funcționat. S-a vorbit foarte mult despre videoteca și infoteca pe care o deținea Plahotniuc și au existat foarte multe cazuri când persoane aparent integre, peste noapte, își schimbau decizia. Atunci când a fost preluată Victoriabank, prin 2007–2008, Plahotniuc era încă în formare. Apăruse în centru un hotel mic, „Nobil”. Mi-au zis mai mulți oficiali europeni că acolo camerele aveau multiple sertare cu prezervative și informații despre cluburile de noapte. Nu reușeai să intri în cameră și erai imediat telefonat dacă aveai nevoie de servicii. Puteai să comanzi orice femeie”, continuă aceasta.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată, în timp ce alte dosare penale în care este vizat fostul politician continuă să fie investigate. De asemenea, el mai este implicat în proceduri judiciare și în alte jurisdicții, inclusiv în România și Grecia, unde este acuzat de infracțiuni legate de documente false.

Plahotniuc a fost reținut în Grecia în timp ce încerca să părăsească țara, iar ulterior a fost extrădat în Republica Moldova, unde se află în detenție. Autoritățile continuă investigațiile în mai multe cauze, unele aflate încă în faza de urmărire penală.

”Am înțeles că acolo se făceau și filmări, pentru că se puneau la dispoziție persoane care practicau prostituția. Cazuri serioase – se livrau fete care erau minore în acte, politicianul nu verifica și după asta se ciocnea cu o problemă penală. Și în astfel mod s-au rezolvat multe probleme, prin șantaj, prin imagini colectate. Voronin este primul vinovat, pentru că Plahotniuc cu maniera sa criminală a fost livrat Republicii Moldova. El a deținut funcții prin care putea să prevină, să alerteze societatea despre ce se pregătește. Eu am simțit stilul lui încă din 7 aprilie 2009. Noi atunci am fost amenințați cu moartea și ni s-a spus să fim atenți pentru că sunt arme și oameni nemulțumiți de ceea ce scriem”, continuă aceasta.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale dosarului public îl reprezintă acuzațiile privind metodele de influențare a deciziilor politice și administrative.

”Eu cred că avea o rețea de securitate afiliată și scenariile se creau în această echipă. Pe unii îi plătea în plic, iar pe alții îi servea și îi filma, inclusiv plicul se servește, se filmează și se șantajează. El a fost oprit de cine nu se aștepta, de președintele Nicolae Timofti, când a fost refuzat să devină premier. Dacă devenea premier, lua toată puterea în stat”, spune și Andrei Curăraru, expert.

În declarații jurnalistice și analize ale experților sunt menționate următoarele mecanisme presupuse: