Republica Moldova face un pas decisiv în procesul de aliniere la standardele europene de securitate prin introducerea unor noi modele de pașapoarte și documente de călătorie.

Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 29 aprilie 2026, o hotărâre care prevede punerea în circulație a acestor acte până la data de 31 decembrie. Noile documente vor integra tehnologii de ultimă generație, menite să combată fenomenul falsificării și să faciliteze circulația internațională a cetățenilor.

Proiectul, elaborat de Agenția Servicii Publice, nu vizează doar pașapoartele simple, ci și documentele destinate apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară.

Ministrul Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a explicat că aceste noi acte de identitate vor fi dotate cu elemente moderne de securitate, care includ date biometrice și un cip electronic performant.

Oficialul a subliniat că măsura este esențială pentru a preveni utilizarea frauduloasă a documentelor și pentru a asigura o protecție superioară a datelor cu caracter personal ale titularilor.

Dincolo de aspectul securității, noile pașapoarte vor aduce beneficii practice imediate pentru călători. Ministrul de Interne a precizat că îmbunătățirea interoperabilității va permite o verificare mult mai rapidă la punctele de trecere a frontierei.

Un punct central al acestei modernizări îl reprezintă compatibilitatea deplină cu sistemele de tip „E-gate”, ceea ce va duce la reducerea considerabilă a timpilor de așteptare la controlul documentelor.

„Acestea vor include elemente moderne de securitate, inclusiv date biometrice și un cip electronic pentru a preveni falsificarea și utilizarea frauduloasă și pentru a proteja mai bine datele personale ale cetățenilor. În același timp, operabilitatea îmbunătățită va facilita verificarea documentelor la frontieră, inclusiv prin utilizarea sistemului E-gate, reducând timpii de așteptare”, a afirmat Daniela Misail-Nichitin.

Deși noile modele vor fi introduse în lunile următoare, autoritățile de peste Prut au ținut să clarifice situația documentelor aflate deja în posesia cetățenilor.

Daniela Misail-Nichitin a oferit asigurări că pașapoartele actuale rămân pe deplin valabile până la data expirării înscrisă pe acestea, nefiind necesară preschimbarea lor anticipată.

Implementarea efectivă a noilor formate va avea loc imediat ce vor fi finalizate instalarea echipamentelor tehnice și configurarea sistemelor informatice specializate, termenul limită fiind finalul acestui an.

Această inițiativă reprezintă un angajament strategic al Republicii Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.

Prin alinierea la cerințele internaționale de securitate, Chișinăul speră să crească gradul de încredere al partenerilor externi în documentele de călătorie emise de statul moldovean.

Totodată, modernizarea infrastructurii de identificare va consolida controlul la frontiere, un aspect critic în contextul geopolitic actual, asigurând un echilibru între securitatea națională și libertatea de mișcare a cetățenilor. Noile pașapoarte vor avea și un design actualizat, adaptat tendințelor estetice și funcționale internaționale.