Adio pașapoarte și permise auto. Uniunea Europeană implementează un proiect strategic de amploare, care are potențialul de a redefini modul în care cetățenii își gestionează documentele personale. Este vorba despre EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), o aplicație digitală care va centraliza documente esențiale precum pașaportul, permisul de conducere sau certificatele oficiale.

Obiectivul principal este simplificarea accesului la servicii publice și private, printr-un sistem sigur, interoperabil la nivel european.

EUDI Wallet este conceput ca un portofel digital securizat, instalat pe smartphone, care permite stocarea și utilizarea documentelor de identitate în format electronic.

Prin această aplicație, utilizatorii vor putea:

accesa pașaportul în format digital

utiliza permisul auto fără document fizic

stoca diplome, certificate și documente medicale

autentifica identitatea în relația cu instituții sau companii

semna digital documente oficiale

Sistemul este proiectat pentru a reduce dependența de documente fizice și pentru a standardiza identitatea digitală în toate statele membre UE.

Planul Uniunii Europene este structurat în etape clare:

până la sfârșitul anului 2026: fiecare stat membru trebuie să ofere o soluție națională de identitate digitală compatibilă cu standardele UE

începând din 2027: sistemul EUDI Wallet ar urma să fie operațional la scară largă în Uniunea Europeană

Această tranziție marchează una dintre cele mai importante modernizări administrative din istoria UE.

Deși proiectul este în plină dezvoltare, nivelul de conștientizare publică rămâne scăzut. Datele disponibile indică faptul că o mare parte a populației europene nu este familiarizată cu conceptul de portofel digital de identitate.

Această lipsă de informare ridică o provocare importantă pentru autorități: adoptarea tehnologiei depinde direct de înțelegerea și încrederea utilizatorilor.

Nr. Avantaj Descriere 1 Reducerea birocrației Procesele administrative vor deveni mai rapide și mai eficiente, cu mai puține documente fizice și pași inutili. 2 Acces facil la documente Toate actele importante vor fi disponibile într-o singură aplicație digitală, accesibilă de pe telefon. 3 Securitate sporită Sistemul este conceput cu standarde europene de protecție a datelor, pentru a reduce riscul de fraudă sau pierdere a documentelor. 4 Interoperabilitate între state Identitatea digitală va putea fi folosită în toate statele membre UE, fără bariere administrative suplimentare.

Proiectul beneficiază de sprijin din partea sectorului privat, inclusiv al companiilor tehnologice implicate în dezvoltarea infrastructurii digitale. Peste 75 de organizații au semnat deja angajamente de colaborare, semnalând interesul ridicat pentru standardizarea identității digitale în Europa.

Unele state membre au făcut deja pași importanți în această direcție. Austria, de exemplu, a implementat un sistem național de identitate digitală considerat un model funcțional, care poate fi integrat în viitoarea arhitectură europeană.

Astfel de inițiative demonstrează că tranziția către identitatea digitală este realizabilă și deja în curs de testare în anumite regiuni.