Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis, într-o postare publică, că Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an se desfășoară într-un climat internațional extrem de încărcat, marcat de confruntări de poziții și negocieri intense în culise.

„Ora exactă în lume se dă, zilele acestea, la Davos. Reuniunea din acest an este fie o furtună perfectă, cu declarații care ascut poziții vădit contradictorii, fie ocazia ideală de a găsi soluții în spatele scenei și a detensiona o atmosferă internațională foarte încărcată”, a scris ministrul.

Dragoș Pîslaru a explicat că ritmul alert al întâlnirilor a întârziat comunicarea publică, dar a subliniat importanța zilelor de discuții pentru delegația României.

„Iureșul de aici mă face să întârzii puțin cu partea de comunicare, așa că o să vă împărtășesc mai multe despre ziua de ieri, urmând ca mâine să fac rezumatul zilei de azi, care a culminat cu discursul Președintelui SUA”, a precizat el.

Potrivit ministrului, una dintre temele dominante ale reuniunii a fost situația Groenlandei, alături de comerțul internațional și securitatea globală.

„Ieri au fost mai multe discursuri-cheie de poziționare globală la care am asistat, mai ales pe situația Groenlandei”, a arătat Pîslaru, menționând intervențiile unor lideri de prim rang.

În ceea ce privește poziția Uniunii Europene, ministrul a subliniat direcția fermă discutată la Davos.

„UE vrea o reacție fermă și solidară de a proteja dreptul internațional și mai concret Groenlanda și Danemarca de pretențiile SUA, discută de activarea unei bazooka comerciale (Anti-Coercion Instrument) ca posibil răspuns la amenințarea cu creșterea de taxe a SUA și de oportunitatea de a investi mai mult în apărare și autonomie strategică”.

În contrapondere, Statele Unite și-au reafirmat rolul central pe scena globală, în timp ce China a transmis că nu poate fi ignorată în arhitectura economică și politică mondială. Despre Canada, Dragoș Pîslaru a apreciat intervenția premierului Mark Carney, pe care a descris-o drept una de referință.

„Excelentă intervenția prim-ministrului”.

Ministrul a remarcat și faptul că un subiect major de securitate a fost insuficient abordat la Davos.

„De remarcat că narativul principal a fost legat de Groenlanda, comerțul internațional, securitatea globală și competiția strategică. Prea puțin despre Ucraina, ceea ce este regretabil”.

Dragoș Pîslaru a arătat că România a fost prezentă inclusiv în sesiunile dedicate riscurilor globale.

„În mod firesc, am participat și la sesiunea dedicată riscurilor globale, unde România a fost foarte bine reprezentată de Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe – o discuție onestă despre fragmentarea lumii, erodarea încrederii și nevoia de cooperare reală, nu doar declarativă”.

De asemenea, au avut loc dezbateri despre viitorul politicii industriale și menținerea incluziunii sociale într-un context de transformări profunde.

Ministrul a punctat importanța întâlnirilor informale purtate la Davos, de la dialoguri cu antreprenori și experți români, la discuții despre fondurile europene și noul cadru financiar al UE, dar și întâlniri cu oficiali din Republica Moldova.

Un moment aparte a fost legat de recunoașterea impactului social românesc la nivel internațional:

„întâlnirea cu Ioana Bauer Sandescu, laureata Premiului pentru Antreprenorul Social Remarcabil al Anului 2026 la World Economic Forum – un moment în care România a fost, pe bună dreptate, în lumina reflectoarelor la capitolul impact social”.

În final, Dragoș Pîslaru a subliniat rolul strategic al participării României la Davos.

„Miza acestor zile este foarte clară: alături de ceilalți colegi din delegație, trebuie să conectăm România la deciziile și investițiile care vor conta în următorul deceniu”.

El a avertizat că izolarea nu este o opțiune într-un context geopolitic complex.

„Jocul politic la nivel internațional nu este doar alb-negru. Este despre multe nuanțe intermediare” și a subliniat importanța diplomației colective, mai ales în calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.

Ministrul a anunțat că va reveni cu un nou rezumat al discuțiilor, după încheierea zilei dedicate discursului președintelui Statelor Unite.