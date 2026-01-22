Un ofițer de poliție cu gradul de comisar-șef, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant delict în timp ce primea 10.000 de lei, parte a unei sume totale de aproape 30.000 de lei pe care ar fi pretins-o de la o persoană implicată într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, comisarul-șef Adrian Ciulei ar fi solicitat și primit bani în schimbul promisiunii că va facilita o soluție de netrimitere în judecată pentru persoana respectivă. În noiembrie 2025, Ciulei i-ar fi spus martorului că nu mai poate garanta această soluție, dar că, pentru 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara următoare.

”În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei. În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată”, au susţinut procurorii, în rechizitoriu.

În data de 5 decembrie 2025, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, comisarul a primit banii în autoturismul de serviciu, moment în care procurorii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea flagrante.

DNA a dispus și sechestrul asupra sumei totale de 29.800 de lei depusă de Ciulei, iar dosarul de urmărire penală a fost înaintat Tribunalului Giurgiu cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și a sechestrului.

Regimul legal al luării de mită este stabilit în principal de Articolul 289 din Codul Penal, completat de Legea nr. 78/2000, care vizează prevenirea și sancționarea corupției. Această infracțiune se referă la situația în care un funcționar public solicită sau primește bani ori alte foloase necuvenite, direct sau prin intermediari, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor sale.

Pentru funcționarii publici, legea prevede închisoare între 3 și 10 ani, precum și interdicția de a ocupa o funcție publică sau de a desfășura activități legate de fapta comisă. În cazul persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, judecători, procurori sau alte categorii cu atribuții de control, limitele pedepselor se majorează cu o treime.

Normele se aplică și persoanelor din mediul privat care exercită permanent sau temporar atribuții de conducere sau control într-o firmă, cum ar fi manageri sau administratori. Pentru acestea, pedepsele se reduc cu o treime față de limita standard.

Banii și bunurile obținute prin mită sunt supuse confiscării speciale, iar dacă acestea nu mai există, se aplică confiscarea prin echivalent. De asemenea, legislația a fost extinsă pentru a include sancțiuni similare și pentru mituirea funcționarilor publici străini, aliniind România la standardele OCDE.