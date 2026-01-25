Alocaţiile de stat pentru copii achitate în luna decembrie 2025 au atins un nivel total de aproape 1,193 miliarde de lei, potrivit informațiilor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Suma reflectă efortul bugetar realizat la final de an pentru susținerea familiilor cu copii și pentru asigurarea continuității acestui drept social cu caracter universal.

Datele oficiale arată că valoarea medie plătită pentru fiecare beneficiar a fost de 335,12 lei, sumă care rezultă din nivelurile stabilite prin legislația în vigoare și din structura de vârstă a copiilor care primesc acest sprijin. Alocația este acordată diferențiat, în funcție de vârsta copilului, însă raportarea ANPIS indică media rezultată la nivel național pentru luna analizată.

În total, în decembrie 2025 au beneficiat de alocaţii 3.559.589 de copii din întreaga țară. Numărul mare de beneficiari confirmă caracterul generalizat al acestei forme de sprijin și importanța sa în bugetele familiilor, în special într-o perioadă marcată de cheltuieli suplimentare, specifică finalului de an.

Plățile au fost realizate prin mecanismele obișnuite gestionate de ANPIS, iar sumele au ajuns la beneficiari fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunile înregistrate. Instituția subliniază că datele prezentate reflectă situația efectivă a plăților realizate, nu doar a sumelor aprobate la nivel teoretic.

Analiza teritorială a datelor arată că cei mai mulți beneficiari ai alocaţiilor de stat pentru copii au fost înregistrați în București, unde 364.301 copii au primit acest sprijin financiar. Capitala este urmată de județe cu populație numeroasă, precum Iași, cu 201.577 de beneficiari, și Suceava, unde au fost înregistrați 137.096 de copii.

În clasamentul județelor cu un număr ridicat de beneficiari se regăsesc și Cluj, cu 124.830 de copii, Constanța, cu 124.510 beneficiari, precum și Bacău, unde alocațiile au fost acordate pentru 120.147 de copii. Aceste cifre reflectă atât dimensiunea populației, cât și structura demografică a fiecărui județ.

La polul opus, potrivit datelor ANPIS, cele mai puține alocaţii au fost plătite în județele cu populație mai redusă. Tulcea a înregistrat 31.859 de beneficiari, urmat de Caraș-Severin, cu 36.704 copii, Mehedinți, cu 36.849, și Covasna, unde au fost plătite alocaţii pentru 36.865 de copii.

Diferențele teritoriale sunt influențate direct de numărul total de copii din fiecare județ, dar și de migrația internă sau externă a familiilor. Statisticile privind alocaţiile oferă astfel și indicii indirecte despre distribuția populației tinere la nivel național.

Pe lângă numărul de beneficiari, datele ANPIS evidențiază și variații în ceea ce privește suma medie plătită per copil. Cea mai mare valoare medie a alocaţiei a fost înregistrată în județul Caraș-Severin, unde aceasta a ajuns la 343,39 lei, peste media națională calculată pentru luna decembrie 2025.

Județul Botoșani se situează pe locul următor în acest clasament, cu o sumă medie de 341,42 lei, urmat de Sălaj, unde valoarea medie a alocaţiei a fost de 339,86 lei. Aceste diferențe sunt explicate de structura de vârstă a copiilor beneficiari, întrucât alocaţia are valori diferite pentru copiii mai mici și pentru cei mai mari.

ANPIS precizează că alocaţia de stat pentru copii are caracter universal și se acordă tuturor copiilor cu vârsta de până la 18 ani, indiferent de veniturile familiei. De asemenea, beneficiază de acest drept și tinerii care au împlinit 18 ani, dar care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea studiilor.

Această regulă explică menținerea unui număr ridicat de beneficiari și în rândul tinerilor aflați în continuarea studiilor, precum și diferențele de cuantum între județe. Datele centralizate pentru luna decembrie 2025 oferă astfel o imagine detaliată asupra modului în care alocaţiile de stat pentru copii sunt distribuite la nivel național, atât din punct de vedere financiar, cât și demografic.