Măsura autorităților din SUA este luată în contextul sancțiunilor occidentale și presiunilor geopolitice exercitate pentru reducerea prezenței globale a Lukoil în sectorul energetic, notează Reuters.

Procesul de vânzare vizează un portofoliu extins și diversificat, care include zăcăminte majore de petrol și gaze naturale, rafinării strategice și rețele ample de benzinării. Interesul manifestat de potențialii cumpărători este considerabil, având în vedere valoarea și poziționarea strategică a activelor.

Printre companiile și consorțiile care și-au exprimat intenția de a achiziționa părți din activele internaționale ale Lukoil se numără fondul de investiții Carlyle Group, un consorțiu format din Chevron și Quantum Capital Group, International Holding Company din Emiratele Arabe Unite, gigantul american Exxon Mobil, grupul ungar MOL și compania saudită Midad Energy. Acești jucători reprezintă un amestec de fonduri de investiții și companii majore din sectorul hidrocarburilor, interesați de consolidarea sau extinderea prezenței pe piețe-cheie.

În același timp, Trezoreria SUA a blocat deja două oferte, formulate de Gunvor și Xtellus Partners, subliniind nivelul ridicat de sensibilitate geopolitică al tranzacțiilor și faptul că fiecare contract necesită aprobări individuale. Autoritățile americane urmăresc atent structura și implicațiile fiecărei posibile vânzări, pentru a se asigura că sancțiunile sunt respectate integral.

Portofoliul internațional al Lukoil include unele dintre cele mai valoroase proiecte energetice la nivel mondial. Compania deține 75% din câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, unul dintre cele mai mari din lume. În acest caz, autoritățile irakiene au aprobat planuri care permit preluarea temporară a operațiunilor, cu scopul de a preveni eventuale perturbări ale producției. În Egipt și Emiratele Arabe Unite, Lukoil este implicată în proiecte strategice de petrol și gaze, cu importanță majoră pentru securitatea energetică regională.

În Asia Centrală, compania rusă deține participații semnificative în proiectele Karachaganak și Tengiz, precum și în consorțiul care operează conducta CPC, una dintre principalele rute de export al petrolului din regiune către Marea Neagră. Aceste active sunt considerate extrem de atractive, dar și sensibile din punct de vedere geopolitic.

În Europa, vânzarea activelor Lukoil ridică probleme suplimentare, în special în cazul rafinăriei Burgas din Bulgaria și al rafinăriei Petrotel din România, la care se adaugă peste 300 de stații de carburanți operate pe piața românească. Atât Bulgaria, cât și România au adoptat recent legislație care permite preluarea sau administrarea temporară a activelor Lukoil, pentru a limita riscurile economice și energetice generate de contextul sancțiunilor.

Pe lângă activele de producție și rafinare, operațiunile de trading ale Lukoil au fost puternic afectate. Acestea erau gestionate prin compania elvețiană Litasco, care, la un moment dat, era responsabilă pentru aproximativ 4% din comerțul global de petrol. Sub presiunea sancțiunilor, aceste activități sunt practic demantelate. Birourile din Geneva și Houston au fost deja închise, iar angajații din Dubai au fost informați că își vor continua activitatea doar până în luna februarie.

În ceea ce privește rețelele de distribuție, tranzacțiile care implică stațiile de carburant din Europa și Statele Unite sunt permise până la data de 29 aprilie. Interesul investitorilor pentru aceste active este în creștere, datorită poziționării strategice a rețelelor și potențialului lor comercial pe termen lung.

Procesul de vânzare al activelor internaționale ale Lukoil este considerat unul dintre cele mai complexe exerciții de restructurare forțată din sectorul energetic global din ultimul deceniu. Rezultatul acestui demers este așteptat să redefinească harta proprietății în industria petrolieră europeană și asiatică în anul 2026, cu implicații majore pentru echilibrul energetic și geopolitic regional și internațional.