Uber își schimbă planurile în Europa. Amână extinderea Uber Eats în mai multe țări, inclusiv în România

Uber a decis să suspende cea mai mare parte a planului de extindere a serviciului Uber Eats în Europa, la doar câteva luni după anunțarea acestuia. Decizia vine în contextul în care compania își concentrează atenția asupra unei posibile achiziții a rivalului Delivery Hero.

Uber nu mai intenționează să lanseze serviciul de livrare de mâncare în cinci dintre cele șapte state incluse în planul de extindere pentru acest an, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Printre țările în care proiectul a fost pus pe pauză se numără Austria, Norvegia și Grecia. Planul inițial, prezentat în urmă cu aproximativ cinci luni, includea și lansarea serviciului în Cehia și România, obiectivul fiind generarea unor rezervări suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Compania nu a anunțat că renunță definitiv la aceste planuri, însă și-a schimbat prioritățile pe termen scurt.

În paralel, Uber continuă demersurile pentru achiziționarea Delivery Hero, unul dintre cei mai mari operatori de livrare de mâncare din Europa.

O ofertă de aproximativ 10 miliarde de euro adresată companiei germane a fost respinsă în luna mai, însă negocierile nu au fost abandonate.

O eventuală tranzacție ar putea întâmpina obstacole importante. Cel mai mare acționar al Delivery Hero, grupul Prosus, analizează posibilitatea de a-și majora participația, iar autoritățile europene din domeniul concurenței sunt așteptate să analizeze atent orice tentativă de preluare.

Potrivit unor surse din industrie, suspendarea extinderii în mai multe piețe europene ar putea reduce preocupările autorităților de concurență, având în vedere suprapunerea semnificativă dintre activitățile Uber Eats și cele ale Delivery Hero.

Delivery Hero este prezentă în mai multe dintre țările incluse în planurile Uber prin branduri precum Foodora, efood și Glovo. În România, compania operează prin platforma Glovo.

Uber a transmis că decizia de a încetini extinderea a fost luată după rezultatele foarte bune obținute în urma lansărilor din Finlanda și Danemarca și că, în această etapă, dorește să își consolideze poziția pe piețele unde este deja prezentă.

Compania nu a precizat când vor fi reluate lansările în țările rămase pe lista de extindere, inclusiv România.

Prin dezvoltarea Uber Eats, compania urmărește să își extindă operațiunile internaționale și să concureze mai eficient cu rivali precum Wolt, deținut de DoorDash, și Deliveroo.

În ultimele luni însă, divizia de livrări s-a confruntat și cu alte provocări. Directorul global al Uber Eats, Susan Anderson, și-a anunțat plecarea după doar un an în funcție.

În același timp, Uber Eats a câștigat cotă de piață în Marea Britanie, Franța și Germania, însă a pierdut teren în Statele Unite, unde DoorDash controlează aproximativ 64% din piață, comparativ cu aproximativ 31% pentru Uber, potrivit datelor YipitData.

Compania s-a confruntat și cu probleme tehnice care au împiedicat temporar unele restaurante partenere să primească comenzile. Uber susține însă că acestea nu au avut un impact semnificativ asupra performanței diviziei de livrări.