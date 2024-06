Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Fiind vorba despre Glovo, o companie cu ADN în tech, suntem mereu implicați într-o varietate de proiecte concomitente. Inovația este într-adevăr motorul nostru principal, iar 2023 a fost un an accelerat de transformare. Am depus eforturi susținute pentru a optimiza procesul nostru de livrare, care are în spate machine learning.

Am introdus numeroase soluții self-service pentru partenerii noștri, oferindu-le posibilitatea de a-și gestiona și îmbunătăți performanța independent, sub umbrela programului Glovo Local. De asemenea, am extins considerabil portofoliul nostru de parteneriate și ne-am apropiat și mai mult de obiectivul nostru de a asigura livrarea orice în cel mai scurt timp posibil. În plus, am diversificat opțiunile de plată și am adus îmbunătățiri semnificative în interfața aplicației noastre, pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor noștri.

Am făcut pași importanți și în direcția personalizării experienței fiecărui client în funcție de preferințele sale culinare. Cu siguranță, anul 2023 a fost un an fantastic de progres pentru Glovo, iar suntem mândri de rezultatele obținute.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Relația cu administrația locală și centrală din calitatea de lider al Glovo în România a fost o aventură plină de învățăminte și provocări.

Schimbările frecvente de reglementări au necesitat să fim mereu informați și pregătiți pentru ajustări rapide, asigurându-ne astfel că operațiunile noastre rămân fluide și conforme. Navigarea prin aceste modificări dinamice în ceea ce privește activitățile delivrare, siguranța alimentară și standardele de sănătate este critică într-un business ca acela al Glovo.

Aceasta a implicat o colaborare strânsă și constructivă cu autoritățile pentru a înțelege și aplica noile reglementări, demonstrând importanța unei comunicări eficiente și a unui parteneriat solid.

Această relație construită pe comunicare deschisă și colaborare ne-a ajutat să pilotăm business-ul cu păstrarea unui echilibru între legalitatea operațiunilor și un nivel ridicat de inovație al serviciilor noastre.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

I-as spune să vizualizeze constant unde vrea sa ajungă. Sa lase curiozitatea să-i fie busolă și adaptabilitatea să-i fie ancora. Sa nu ii fie teama de ce nu cunoaste inca, să se întrebe mereu „de ce?” și „cum?”.

Fiecare eșec și succes sunt trepte către vârful pe care îl visează. Sa nu formeze doar relatii tranzactionale, de siguranță, ci si de creștere și inspirație, amintindu-și că cele mai valoroase conexiuni sunt cele care ii îmbogățesc sufletul.

Să nu uite să găsească armonia între muncă și fericire si ca autenticitatea și pasiunea sunt cheile care deschid ușile succesului adevărat și durabil. Să nu renunțe, să aibă răbdare, totul trece și transformă în timp, orice este posibil.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Pe măsură ce navigăm prin viitorul industriei de food delivery în România, cu Glovo în centrul acțiunii, sunt entuziasmată de transformările care ne așteaptă. Evident, ne concentrăm pe îmbunătățirea constantă a tehnologiei din spatele Glovo. Cu ajutorul progreselor în acest domeniu și inteligenței artificiale, avem oportunitatea de a aduce personalizarea la un nou nivel. Extinderea semnificativă a serviciilor oferite este naturală, vom deveni un hub pentru o gamă largă de produse și servicii, satisfăcând orice nevoie a clienților noștri direct de pe platforma noastră.

De asemenea, mă aștept la o atenție crescută asupra flexibilității și rapidității livrărilor. Logistica inteligentă va deveni esențială pentru a întâlni așteptările clienților de servicii aproape instantanee, adaptându-se continuu pentru a oferi rapiditate și eficiență maximă.

În ceea ce privește sustenabilitatea, acesta devine un imperativ, nu doar o opțiune. Integrarea practicilor sustenabile, de la ambalaje ecologice până la optimizarea rutelor pentru a reduce emisiile de carbon, va fi crucială în consolidarea relației de încredere cu clienții noștri și în protejarea planetei.

Nu în ultimul rând, probabil că vom vedea o reglementare mai strictă a industriei, pentru a proteja atât consumatorii, cât și drepturile acestora.

Și, poate mai puțin vizibil acum, dar cu un potențial considerabil, ar putea fi aplicarea tehnologiei blockchain pentru a asigura transparența și siguranță maximă, de la originea ingredientelor până la momentul în care mâncarea ajunge la consumator.

Pe scurt, sunt încântată să contribui la modelarea unui viitor în care Glovo redefinește nu doar livrările de mâncare, ci întregul ecosistem al serviciilor urbane, aducând inovația, responsabilitatea și conectivitatea mai aproape de clienții noștri.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Am citit chiar de curând un articol care făcea legătura dintre optimism și bani și a rămas esența acelui articol cu mine, așa ca, întrebarea e chiar interesanta. Pentru mine banii sunt, cum spunem noi, în companii, output KPI – mai degrabă un efect, un rezultat, nu un scop în sine. Optimismul pe de alta parte, îl văd ca pe un input KPI, ceva ce sta în puterea mea sa influențez în relația mea cu mine, în modul în care aleg sa gandesc.

Legătura dintre optimism și bani poate fi una transformatoare, influențând profund felul în care ne orientăm în special vremurile incerte. Poate fi un far care ne ghidează prin labirintul finanțelor, revelând oportunități unde alții văd doar obstacole, dându-ne curaj sa îmbrățișam riscurile calculate, încredere sa navigam prin furtuni financiare și generozitate sa împărtășim din succesul nostru.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Personal, cred că micro-managementul este ca un instrument foarte ascuțit într-o cutie de unelte managerială: utilizat cu grijă și moderație, poate ajusta detaliile esențiale pentru succes. Totuși, folosit fără discernământ, poate lăsa răni adânci în încrederea și moralul echipei.

Am observat că, în etapele inițiale ale unui proiect sau când lucrăm cu membri noi în echipă, un anumit nivel de ghidare detaliată este benefic pentru a garanta înțelegerea clară a obiectivelor și pentru a sincroniza așteptările. Cu toate acestea, am învățat și importanța de a trece de la supravegherea detaliată la încredere și autonomie pe măsură ce echipa câștigă în maturitate și încredere. Această tranziție nu doar ca aduce mai multa satisfacție și scânteie creativa în munca noastră, dar și deschide drumul către dezvoltarea noastră profesionala și personală.

Din experiență, cele mai bune rezultate provin din echilibru: oferind sprijin și direcție când este necesar, dar și spațiu pentru a explora, greși și învăța. Astfel, secretul unui management eficient stă în capacitatea de a dansa pe linia subțire dintre ghidare și libertate, ajustându-ți abordarea în funcție de situație și de nevoile echipei.