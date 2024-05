Studiu alarmant! Se dubleză numărul de cazuri de cancer din cauza poluării. Sfaturile unui medic renumit

Un studiu publicat în revista The Lancet, în primăvara acestui an, evidențiază o proiecție dramatică în ceea ce privește cancerul de prostată. Numărul de cazuri ar urma să se dubleze, până în 2040. Un alt studiu, al specialiștilor de la University Illinois at Chicago, arată că poluarea este cel mai important factor care determină apariția acestui gen de afecțiune. Am luat legătura cu medicul urolog Vlad Olaru pentru a vedea ce ar putea face autoritățile pentru a încetini creșterea numărului de cazuri, dar și ce ar putea face oamenii pentru a se proteja. Este de menționat faptul că acest tip de afecțiune este cel mai întâlnit cancer la bărbați.