Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării Radu Miruță că tratează Armata României ca pe o problemă contabilă și ignoră riscurile strategice
Senatorul PSD Mihai Fifor l-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe ministrul Apărării, Radu Miruță, acuzându-l că tratează Armata României exclusiv dintr-o perspectivă contabilă și că promovează tăieri bugetare fără a înțelege implicațiile strategice și operaționale.
Fifor a susținut că ministrul ar fi preocupat în principal de reducerea cheltuielilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, considerând militarii doar o problemă de costuri și nu un pilon esențial de stabilitate și securitate națională. În opinia senatorului social-democrat, această viziune ar ignora rolul Armatei ca una dintre cele mai respectate instituții din România.
Potrivit lui Fifor, ministrul nu ar lua în calcul riscul ca mii de militari să părăsească sistemul prin pensionare, pe fondul umilințelor, subfinanțării și lipsei de respect manifestate de actuala conducere guvernamentală. El a afirmat că prestația publică a ministrului ar demonstra o gândire strict contabilă, pe care o consideră periculoasă pentru un stat care se declară responsabil în materie de securitate.
Mihai Fifor avertizează că politicile de tăieri promovate de Radu Miruță pot provoca pierderea masivă de militari
Senatorul PSD a mai spus că ministrul ar reduce Armata la simple cheltuieli bugetare, iar personalul militar la poziții care „costă prea mult”, ignorând faptul că formarea unui militar presupune ani de pregătire, resurse semnificative și experiență operațională care nu poate fi înlocuită rapid. Fifor a respins ideea potrivit căreia statul ar „plăti de două ori” atunci când militarii ies la pensie, susținând că o astfel de logică nu ține cont de realitățile sistemului militar.
În acest context, el a avertizat asupra unui risc major de „hemoragie de personal”, arătând că ofițeri și subofițeri cu experiență ar putea părăsi în masă Armata, pierdere care nu ar putea fi compensată prin măsuri bugetare. Fifor a subliniat că această abordare este cu atât mai gravă cu cât România se află pe flancul estic al NATO, în proximitatea unui conflict armat, și are obligații clare față de aliați.
În opinia sa, reducerea Apărării naționale la o simplă problemă de costuri reprezintă nu doar incompetență, ci și iresponsabilitate strategică. Senatorul a mai afirmat că securitatea națională nu poate fi asigurată prin tăieri „oarbe”, ci prin militari motivați, respectați și tratați ca o resursă strategică.
Mihai Fifor a transmis că Armata României nu ar trebui transformată într-un instrument de austeritate sau într-un capitol sacrificabil al bugetului și a cerut ca militarii să fie lăsați în afara experimentelor de tip contabil, solicitând, cel puțin, respect pentru cei care activează în sistem.
„Contabilul Miruță. Miruță de la Apărare. Obsedat să facă pe plac șefului cu barda, simte nevoia acută să facă planul de tăieri și la MApN.
Pentru el, militarii României sunt doar o problemă. O problemă contabilă. Nu pilonul de stabilitate al țării. Nu cea mai respectată instituție din România.
Grija lui e cum să taie. Nu că poate să piardă, prin pensionare, câteva mii de militari sătui de umilințe, subfinanțare și o uriașă lipsă de respect din partea premierului și a miniștrilor-catastrofă marca USR.
Toată prestația lui de până acum este doar demonstrația zilnică a unei gândiri strict contabile, periculoase pentru orice stat care se pretinde serios în materie de securitate. Pentru ministrul Miruță, Armata nu este o instituție strategică, ci un doar cheltuieli într-un tabel. Militarii nu sunt camarazii lui, oameni formați în ani de pregătire, de muncă, de sacrificii, ci poziții bugetare care ”costă prea mult”.
Logica ministrului Miruță este rudimentară, primitivă, de contabil de CAP: dacă militarii ies la pensie, statul ”plătește de două ori”. Această abordare ignoră deliberat realitatea militară. Un militar nu se înlocuiește ca un funcționar. Nu îl angajezi luni și marți îl trimiți în misiune.
Formarea unui cadru militar durează ani, costă resurse și presupune o experiență operațională pe care mintea lui Miruță oricum nu o poate înțelege.
Prin această viziune îngustă, ministrul nu vede riscul major: hemoragia de personal. Militari maturi profesional, ofițeri și subofițeri cu experiență reală, pot pleca în bloc dintr-un sistem care îi tratează ca pe o povară. Iar cei care pleacă nu mai pot fi recuperați prin artificii bugetare.
Mai grav este că această gândire contabilă este aplicată într-un moment în care România se află pe flancul estic al NATO, cu un război la graniță și cu obligații clare față de aliați. În acest context, a reduce Armata la o problemă de costuri nu este doar incompetență – este iresponsabilitate strategică.
Apărarea națională nu se face cu tăieri oarbe și calcule de contabil. Se face cu oameni motivați, respectați și tratați ca resursă strategică.
Când ministrul Apărării vorbește exclusiv despre ”cheltuială dublă”, dar nu spune nimic despre capacitatea de luptă, moralul trupelor sau riscul pierderii experienței, mesajul este limpede: nu înțelege ce conduce.
Armata României nu este un instrument de austeritate. Nu este un capitol sacrificabil într-un buget dezechilibrat. Și, cu siguranță, nu este locul unde politrucii cu gândire contabilă să experimenteze ”reforme”.
Așa că, v-am mai spus și insist: jucați-vă în altă parte și lasați Armata României în pace. Daca tot nu faceți nimic pentru militari, macar respectați-i!”, este mesajul postat pe social-democrat.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.