Senatorul PSD Mihai Fifor l-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe ministrul Apărării, Radu Miruță, acuzându-l că tratează Armata României exclusiv dintr-o perspectivă contabilă și că promovează tăieri bugetare fără a înțelege implicațiile strategice și operaționale.

Fifor a susținut că ministrul ar fi preocupat în principal de reducerea cheltuielilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, considerând militarii doar o problemă de costuri și nu un pilon esențial de stabilitate și securitate națională. În opinia senatorului social-democrat, această viziune ar ignora rolul Armatei ca una dintre cele mai respectate instituții din România.

Potrivit lui Fifor, ministrul nu ar lua în calcul riscul ca mii de militari să părăsească sistemul prin pensionare, pe fondul umilințelor, subfinanțării și lipsei de respect manifestate de actuala conducere guvernamentală. El a afirmat că prestația publică a ministrului ar demonstra o gândire strict contabilă, pe care o consideră periculoasă pentru un stat care se declară responsabil în materie de securitate.

Senatorul PSD a mai spus că ministrul ar reduce Armata la simple cheltuieli bugetare, iar personalul militar la poziții care „costă prea mult”, ignorând faptul că formarea unui militar presupune ani de pregătire, resurse semnificative și experiență operațională care nu poate fi înlocuită rapid. Fifor a respins ideea potrivit căreia statul ar „plăti de două ori” atunci când militarii ies la pensie, susținând că o astfel de logică nu ține cont de realitățile sistemului militar.

În acest context, el a avertizat asupra unui risc major de „hemoragie de personal”, arătând că ofițeri și subofițeri cu experiență ar putea părăsi în masă Armata, pierdere care nu ar putea fi compensată prin măsuri bugetare. Fifor a subliniat că această abordare este cu atât mai gravă cu cât România se află pe flancul estic al NATO, în proximitatea unui conflict armat, și are obligații clare față de aliați.

În opinia sa, reducerea Apărării naționale la o simplă problemă de costuri reprezintă nu doar incompetență, ci și iresponsabilitate strategică. Senatorul a mai afirmat că securitatea națională nu poate fi asigurată prin tăieri „oarbe”, ci prin militari motivați, respectați și tratați ca o resursă strategică.

Mihai Fifor a transmis că Armata României nu ar trebui transformată într-un instrument de austeritate sau într-un capitol sacrificabil al bugetului și a cerut ca militarii să fie lăsați în afara experimentelor de tip contabil, solicitând, cel puțin, respect pentru cei care activează în sistem.