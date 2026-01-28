Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri că a semnat, alături de ministrul federal german al apărării, Boris Pistorius, o Declarație Comună de Intenție care creează un nou cadru de cooperare bilaterală în domeniul materialelor de apărare. Semnarea documentului a avut loc în contextul unei întâlniri bilaterale desfășurate la Berlin, în marja vizitei oficiale a delegației guvernamentale române.

Documentul are ca obiectiv principal dezvoltarea unor proiecte comune și consolidarea colaborării industriale și militare dintre cele două state, într-un context de securitate regională tot mai complex.

Radu Miruță a subliniat că România trebuie să joace un rol activ în arhitectura de securitate europeană și în dezvoltarea capacităților de apărare comune.

„România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alţii. Poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele acestui efort european comun. Totul depinde de seriozitatea cu care aplicăm, de rigoarea cu care transformăm planurile pe care le facem de câteva luni în acţiune, de capacitatea de a identifica segmente comune de interes cu alti parteneri. România a demonstrat deja că este un partener de încredere pentru Germania, iar întâlnirea de astăzi cu omologul meu, Boris Pistorius, a fost una deschisă, aplicată şi orientată către soluţii. Îi mulţumesc pentru dialogul aplicat pe care am agreat cǎ îl continuam in perioada următoare”, a afirmat ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, discuțiile cu partea germană au vizat consolidarea securității Flancului Estic al NATO, investiții strategice în domeniul apărării și cooperarea în cadrul programului european SAFE.

„Am discutat despre cum consolidăm împreună securitatea Flancului Estic al NATO, despre investiţii strategice în apărare, făcute cu cap, şi despre colaborarea noastră în cadrul programului european SAFE. Acest program reprezintă o oportunitate uriaşă: un tren pe care România nu îşi poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realităţi”, a precizat Radu Miruță.

În acest context, semnarea Declarației Comune de Intenție este considerată un pas concret spre integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție și cercetare.

„Este un pas concret spre integrarea industriei româneşti de apărare în ecosistemele europene”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a explicat că noul parteneriat româno-german se va concentra pe patru direcții esențiale:

-suport logistic întrunit,

-achiziții bilaterale de produse și servicii,

-co-dezvoltarea de echipamente militare,

-cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.

„Avem şansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea naţională, cât şi pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a subliniat ministrul Apărării.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, cei doi miniștri au evidențiat importanța aplicării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025. Printre priorități se numără creșterea investițiilor în apărare și menținerea unui sprijin consistent, predictibil și pe termen lung pentru Ucraina.

„Cooperarea bilaterală în domeniul apărării dintre România şi Germania se materializează prin rezultate concrete şi un sprijin reciproc solid în cadrul misiunilor NATO, demonstrând angajamentul comun al celor două state de a răspunde unitar provocărilor actuale de securitate”, a subliniat oficialul român.

În paralel cu întâlnirile ministeriale, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avut convorbiri cu omologul său german, generalul Carsten Breuer. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea operațională și pe evoluțiile de securitate regională.

Cu acest prilej, generalul Vlad a mulțumit părții germane pentru sprijinul acordat României prin participarea forțelor aeriene germane la misiunile de Poliție Aeriană întărită desfășurate pe teritoriul național.

Agenda întrevederii a inclus și componenta industriei de apărare, fiind analizate proiecte comune și utilizarea instrumentelor europene de finanțare, în special SAFE, pentru care România a publicat recent lista de proiecte eligibile.