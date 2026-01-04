Decizia Autorității Naționale de Integritate (ANI) din Republica Moldova vine după examinarea unei sesizări depuse pe 12 decembrie 2025, care semnala o posibilă încălcare a regimului juridic privind declararea averii și intereselor personale.

Sesizarea invoca faptul că Vasile Costiuc ar fi declarat într-o emisiune online că deține calitatea de administrator al companiei „Biofruct Moldova” SRL, iar eventualele venituri din această activitate nu apar în declarația sa de avere și interese personale. Inspectorul de integritate responsabil de caz a constatat însă că aspectele semnalate nu întrunesc condițiile legale pentru inițierea unui control al averii.

Potrivit ANI, controlul averii este justificat doar în prezența unor indicii rezonabile privind discrepanțe substanțiale între venituri și bunurile deținute sau alte semne de îmbogățire nejustificată. Simplă omisiune de a declara o calitate și un eventual venit aferent, fără indicii privind acumularea unor bunuri sau venituri semnificative, nu constituie motiv suficient pentru declanșarea controlului.

Vasile Costiuc este deputat în Parlamentul Republicii Moldova și liderul Partidului Politic „Democrația Acasă”. Decizia ANI subliniază faptul că instituția aplică criterii stricte și legale în privința verificării averilor, pentru a evita inițierea unor controale fără justificare.

Vasile Costiuc este deputat în Parlamentul Republicii Moldova și lider al Partidului „Democrația Acasă”, poziție pe care o ocupă din 2011. Înainte de activitatea politică, Costiuc a avut o carieră diversă, declarându-se profesor de istorie și geografie, dar lucrând și ca reporter, fotograf și operator la Jurnal de Chișinău între 2008 și 2010. Pentru o scurtă perioadă, a activat ca artist dramatic la Teatrul Ginta Latină, iar ulterior și-a concentrat activitatea în sfera politică și în companii private.

În trecut, a fost membru al Organizației de Tineret a Partidului Liberal și consultant politic la Alianța „Moldova Noastră”. De-a lungul timpului, a condus partidul său în mai multe rânduri de alegeri parlamentare. La scrutinul din 2014, partidul său a obținut sub 2.500 de voturi, iar în 2019 a înregistrat aproximativ 4.500 de voturi. În 2021, Costiuc a fost din nou cap de listă și a obținut peste 21.000 de voturi, consolidând prezența formațiunii în peisajul politic local.

De-a lungul carierei sale, Vasile Costiuc a organizat acțiuni de protest și transmisii live din diverse locații. Acțiunile sale au fost însoțite de procese legale privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, implicând diferite persoane publice, inclusiv funcționari și politicieni. La începutul anului 2022, a fost reținut temporar într-un dosar referitor la terenuri, având inițial statutul de învinuit, însă nu a mai fost audiat ulterior în acest caz.

În ultimii ani, formațiunea condusă de Costiuc s-a apropiat de Partidul AUR din România, iar el a susținut campania pentru George Simion la alegerile prezidențiale din mai 2025. În octombrie 2024, a candidat pentru Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR și colaborator al acestui partid. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost din nou cap de listă al Partidului „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc a continuat să organizeze acțiuni și evenimente politice alături de George Simion, consolidând astfel colaborarea între formațiunile politice din Republica Moldova și România. Cariera sa reflectă o combinație de activitate politică, socială și implicare civică.