Decizia privind starea de alertă maximă a fost comunicată în mod oficial de conducerea marinei ruse, subliniind rolul central al acestor capabilități în strategia de apărare a Rusiei conduse de Vladimir Putin. Comandantul flotei, amiralul Aleksandr Moiseev, a precizat că nivelul de pregătire este constant verificat.

„Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al ministerului apărării rus.

Declarația a fost făcută în contextul unei aniversări simbolice: 120 de ani de la crearea flotei de submarine a Rusiei. Aceasta datează din perioada împăratului Nicolae al II-lea, când submarinele au fost introduse oficial ca o nouă clasă de nave militare, informeaza EFE.

Evenimentul a fost folosit de autoritățile ruse pentru a evidenția evoluția și importanța strategică a acestor forțe, considerate o componentă esențială a triadei nucleare – alături de rachetele balistice intercontinentale și aviația strategică.

În prezent, doctrina militară promovată de Vladimir Putin se bazează tot mai mult pe modernizarea flotei submarine, cu accent pe tehnologie avansată și capacitate de descurajare nucleară. Amiralul Moiseev a evidențiat rolul dominant al submarinelor din proiectul 955 Borei.

Aceste nave de generație a patra sunt capabile să lanseze rachete balistice intercontinentale Bulava, dar și torpile, fiind concepute pentru operațiuni strategice pe termen lung. Oficialul rus a subliniat că aceste submarine vor rămâne în serviciu până la mijlocul secolului și chiar mai mult, datorită posibilităților extinse de modernizare.

În același timp, industria navală rusă continuă dezvoltarea acestor capabilități. Două submarine modernizate din clasa Borei-A, „Dmitri Donskoi” și „Kniaz Potemkin”, sunt în construcție la șantierele navale Sevmaș și urmează să fie integrate în flotă. Rusia dispune deja de opt submarine operaționale din această clasă.

Pe lângă acestea, planurile pe termen mediu includ înlocuirea submarinelor multifuncționale de generația a treia cu modele mai avansate din proiectul Iasen/Iasen-M. Acestea sunt echipate cu sisteme moderne de rachete, inclusiv Kalibr, Onix și Țirkon, dar și armament subacvatic sofisticat.

Un avantaj major al submarinelor Iasen este nivelul redus al semnăturii acustice, ceea ce le face extrem de greu de detectat și, implicit, mult mai eficiente în misiuni strategice.

„Astăzi, în contextul situației geopolitice complexe, al creșterii luptei pentru dominație în Arctica și în oceanul mondial, forțele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”, a menționat Aleksandr Moiseev, calificând trupele de pe submarine drept „elita marinei ruse”.

Această orientare strategică confirmă faptul că Vladimir Putin continuă să acorde prioritate consolidării capacităților nucleare maritime, într-un moment în care competiția globală pentru influență și control strategic se intensifică.