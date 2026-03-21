Armata israeliană a transmis vineri un avertisment ferm pentru populația din sudul capitalei libaneze, solicitând părăsirea imediată a zonelor vizate de operațiuni militare.

Suburbiile sudice ale Beirutului sunt considerate un bastion al Hezbollah, grupare susținută de Iran, iar intensificarea atacurilor indică o nouă etapă a conflictului.

„Forţele de Apărare Israeliene îşi continuă operaţiunile şi lovesc cu o intensitate crescândă infrastructurile militare teroriste ale Hezbollah din întreaga zonă suburbană”, a declarat Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene în limba arabă, pe Telegram.

Oficialul a subliniat că locuitorii din aceste zone „trebuie să se evacueze imediat”, fiind menționate șapte cartiere: Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Haddad, Borj el-Brajneh, Tawhidat al-Ghadir și Shiyah.

Operațiunile militare ale Israelului s-au intensificat în ultimele zile, vizând nu doar obiective militare, ci și instituții considerate parte a rețelei de influență a Hezbollah.

Strategia urmărește slăbirea capacității grupării și reducerea sprijinului de care aceasta beneficiază în Liban.

În cadrul acestei campanii, forțele israeliene au atacat inclusiv infrastructuri financiare, precum al-Qard al-Hasan, dar și instituții media asociate Hezbollah, inclusiv Al-Manar TV și posturile de radio Al-Nour.

Israelul susține că aceste entități sunt utilizate în scopuri militare, însă autoritățile libaneze resping aceste acuzații.

Unul dintre cele mai grave episoade ale ofensivei a avut loc în localitatea Burj Qalaouiyah, unde un raid aerian israelian a lovit un centru medical.

Potrivit informațiilor citate de Associated Press, atacul a dus la moartea a 12 lucrători medicali, a rănit grav o persoană și a lăsat alte patru persoane blocate sub dărâmături timp de mai multe ore.

Unitatea era administrată de Societatea Islamică de Sănătate, organizație afiliată Hezbollah.

Șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a declarat că Hezbollah „duce acum un război pentru însăși existența sa și plătește un preț greu pentru intrarea în această confruntare”, subliniind că presiunea militară „va crește tot mai mult”.

De cealaltă parte, liderul Hezbollah, Naim Kassem, a transmis că organizația nu va ceda în fața atacurilor:

„Aceasta este o bătălie existențială. Nu este o luptă limitată sau simplă”, a spus acesta, adăugând că gruparea va lupta „până la capăt”.

Israelul acuză statul libanez că nu a reușit să dezarmeze Hezbollah și anunță că va continua operațiunile pentru neutralizarea grupării.

Acțiunile Israelului au atras reacții critice din partea organizațiilor internaționale.

„Armata israeliană pare să presupună că etichetarea unei entități drept afiliată Hezbollah – fie că este vorba de personal medical, locuințe sau instituții financiare – o face automat o țintă legitimă. Acest lucru este greșit”, a declarat Heba Morayef, director regional al Amnesty International.

În plan regional, Iranul avertizează că orice încercare de încetare a focului trebuie să vizeze întregul conflict.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat: „Nu cred că este posibil un armistițiu limitat. Noi credem în încheierea războiului, iar asta înseamnă oprirea conflictului pe toate fronturile”.

De la declanșarea actualei escaladări, pe 2 martie, ofensiva israeliană a provocat peste 1.000 de decese și a dus la strămutarea a mai mult de un milion de persoane în Liban.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar riscul unei extinderi regionale a conflictului continuă să crească.