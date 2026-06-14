Un parc de distracții din Rusia devine atracție după instalarea unei rachete nucleare

Un parc de distracții din Rusia a devenit o adevărată atracție după ce a fost instalată una dintre cele mai periculoase rachete lansate de Vladimir Putin, iar vizitatorii sunt fascinați.

Parcul Divo Ostrov din Sankt Petersburg, situat pe insula Krestovsky, a anunțat o nouă atracție descrisă ca o experiență de tip ascensiune verticală, diferită de un roller coaster clasic, cu tematică inspirată dintr-o rachetă care se ridică spre cer.

Structura este prezentată ca o instalație de tip turn, destinată rotației și ridicării pasagerilor la înălțime, înainte de coborâre rapidă. Accesul vizitatorilor este organizat contra cost, iar imaginile distribuite online arată cozi formate la intrare.

Pe site-ul parcului a fost publicată o descriere oficială a atracției, în care sunt menționate caracteristicile experienței oferite vizitatorilor. „Una dintre cele mai noi atracții ale parcului, s-a deschis deja”, au trasmis organizatorii parcului.

Invităm vizitatorii să exploreze noua noastră atracție”, se arată în comunicare. În același text, experiența este asociată cu senzația de zbor și explorare a înălțimilor. „Experimentați fiorul astronauților și naturaliștilor în timp ce zburau dincolo de atmosfera Pământului ”, mai precizează descrierea oficială.

Tot în materialul publicat de administrația parcului sunt detaliate și obiectivele recreative ale instalației, cu accent pe perspectiva panoramică asupra zonei. „Aceasta este o modalitate excelentă de a vedea locuri familiare din parc dintr-o perspectivă nouă, neașteptată, experimentând fiorul urcării pe o rachetă spațială”, se menționează. În același context, vizitatorii sunt invitați să includă atracția în traseul lor de vizitare.

„Dacă plănuiți o vizită în parc în curând, asigurați-vă că includeți atracția „Nucul” în itinerariul dvs. Noi culmi vă așteaptă!”, se arată în continuare.

Ulterior, atracția a fost asociată cu numele „Oreshnik”, după ce ar fi fost schimbată în urma unui proces intern de selecție și revopsită în culorile drapelului Rusiei. Potrivit informațiilor apărute, denumirea face trimitere la o rachetă hipersonică prezentată în spațiul public ca parte a arsenalului militar rus. Imaginile distribuite online surprind vizitatori care așteaptă să utilizeze instalația, pentru o taxă de aproximativ 7 dolari per persoană.

Structura instalației este concepută sub forma unei rachete de mari dimensiuni, cu elemente vizuale suplimentare care sugerează proiectile dispuse în jurul unei axe centrale. În descrierile tehnice circulă informații conform cărora racheta „Oreshnik” ar avea o viteză de până la 12.800 km/h, echivalentul Mach 10, și ar putea transporta o încărcătură de 1.200 până la 1.500 de kilograme, cu mai multe focoase și submuniții.

Potrivit acelorași surse, o astfel de rachetă ar fi fost utilizată într-un atac asupra localității Bila Țerkva, situată la aproximativ 90 de kilometri de Kiev. Reacțiile din Ucraina au inclus declarații critice. Serhii Sternenko, consilier al ministrului Apărării de la Kiev, Mihailo Fedorov, a afirmat: „Au lansat o rachetă nucleară fără focoasă nucleară ca să ne sperie pe noi și lumea. Idioți”.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a descris situația drept „nebunie” și a transmis: „Acest război trebuie să se încheie – este nevoie de pace, nu de rachete pentru a satisface ambițiile bolnave ale unei singure persoane”.

În paralel, au fost raportate reacții la nivelul NATO, unde au fost mobilizate aeronave de vânătoare în Polonia ca răspuns la o ofensivă rusă de amploare, care ar fi implicat bombardiere nucleare Tu-95MS, peste 50 de rachete și aproximativ 700 de drone.