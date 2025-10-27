Printre numele vehiculate se află profesorul universitar Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, propus pentru funcția de ministru al Sănătății.

Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, este propus pentru funcția de ministru al Justiției, iar jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, care a fost consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, ar urma să preia Ministerul Culturii.

Alexandru Munteanu a precizat că discuțiile continuă pentru formarea unei echipe capabile să implementeze un plan guvernamental orientat spre creșterea bunăstării cetățenilor și stimularea creșterii economice, având ca obiectiv final aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătății. Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, este propus pentru a prelua funcția de ministru al Justiției. Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Culturii. Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a scris Munteanu pe Facebook.

Decizia privind desemnarea lui Alexandru Munteanu a fost oficializată pe 24 octombrie, când președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care îl numește candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu grupurile parlamentare.

Într-o postare separată, acesta a subliniat că seria consultărilor publice pentru a finaliza programul de guvernare continuă. Recent, premierul desemnat al Republicii Moldova a discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) despre reforma administrației publice locale, dar și consolidarea autonomiei locale.

„Continuăm seria consultărilor publice pentru a finaliza programul de guvernare. Am discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) despre reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și despre cum putem atrage mai mulți profesioniști în administrația locală. Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Vom continua să lucrăm împreună, prin platforma Comisiei paritare și în grupurile de lucru sectoriale, pentru ca primarii și echipele locale să fie mai bine pregătiți în accesarea și gestionarea fondurilor europene”, a mai scris Munteanu.

