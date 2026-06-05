Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026. PIB-ul a scăzut față de anul trecut

Economia României nu a mai crescut în primele trei luni ale anului 2026 comparativ cu trimestrul anterior, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat un recul. Datele provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că Produsul Intern Brut a stagnat față de ultimul trimestru din 2025 și a scăzut cu peste 1% în ritm anual.

Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier a fost estimat la 497,82 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026. În termeni reali, economia s-a menținut la același nivel comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025.

Raportat însă la perioada similară a anului trecut, PIB-ul ajustat sezonier a înregistrat o scădere de 1,1%, în timp ce seria brută indică un recul de 1,2%.

Conform datelor statistice, valoarea PIB-ului calculată pe seria brută a fost de 403,9 miliarde de lei în primele trei luni ale anului.

Printre sectoarele care au contribuit pozitiv la evoluția economiei se numără construcțiile, care au avut o contribuție de 0,4 puncte procentuale la formarea PIB și au înregistrat o creștere a activității de 7,9%.

De asemenea, activitățile culturale, recreative și serviciile pentru populație au adus o contribuție pozitivă de 0,3 puncte procentuale, pe fondul unei creșteri de 11,6% a volumului de activitate.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile din economie, a avut de asemenea o influență favorabilă, majorându-se cu 4,7% și contribuind cu 0,9 puncte procentuale la evoluția PIB.

Pe de altă parte, mai multe sectoare importante au avut contribuții negative la dinamica economică.

Cea mai mare influență negativă a venit din zona comerțului, transporturilor, depozitării, hotelurilor și restaurantelor, care au redus PIB-ul cu 0,8 puncte procentuale, după o scădere a activității de 3,1%.

Industria a contribuit negativ cu 0,2 puncte procentuale, în condițiile unei diminuări a volumului de activitate cu 1,2%.

Sectorul informațiilor și comunicațiilor a avut, la rândul său, un impact negativ, contribuind cu minus 0,3 puncte procentuale, după un recul de 4,1% al activității.

Scăderi au fost consemnate și în domeniul tranzacțiilor imobiliare, al activităților profesionale și al serviciilor administrative, precum și în sectorul administrației publice, educației și sănătății.

Datele INS arată că și consumul populației a avut un efect negativ asupra economiei în primul trimestru.

Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au scăzut cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, contribuind cu minus 1,2 puncte procentuale la evoluția PIB.

În același timp, consumul individual al administrației publice a scăzut cu 1,2%, iar variația stocurilor a avut o contribuție negativă de 1 punct procentual.

Exporturile nete au avut însă un efect ușor pozitiv asupra economiei, contribuind cu 0,2 puncte procentuale la evoluția PIB.

Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a fost recalculată după revizuirea estimărilor pentru primul trimestru al anului 2026, fiind înregistrate diferențe față de datele semnal publicate în luna mai.

Următoarea estimare privind evoluția Produsului Intern Brut în trimestrul I din 2026 va fi publicată de INS la data de 9 iulie 2026.