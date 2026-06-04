România înregistrează cel mai mare declin al comerțului cu amănuntul din UE. Datele Eurostat arată scăderi semnificative

Volumul comerțului cu amănuntul a înregistrat o creștere la nivelul Uniunii Europene și al zonei euro în aprilie, însă România se află printre statele cu cel mai sever recul, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivel european, comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 1% în zona euro, în aprilie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, România, Belgia și Austria sunt statele membre cu cele mai puternice scăderi ale acestui indicator.

La nivelul Uniunii Europene, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,2%, în timp ce vânzările de produse nealimentare au urcat cu 1,8%. În schimb, vânzările de combustibili auto au scăzut cu 2%, conform datelor Eurostat.

În rândul statelor membre pentru care există date disponibile, cele mai mari creșteri ale volumului comerțului cu amănuntul în aprilie, față de aceeași perioadă din 2025, au fost înregistrate în Lituania, cu 8,9%, Bulgaria, cu 7,4%, și Luxemburg, cu 6,6%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate în România, cu un declin de 5,7%, urmată de Belgia, cu minus 2,1%, și Austria, cu minus 0,6%.

Comparativ cu luna precedentă, în aprilie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,5% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro, după ce în martie fusese înregistrată o creștere de 1,1% în UE și de 0,8% în zona euro.

În această comparație lunară, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,5%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 2,4%, iar vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 1,2%.

La nivelul statelor membre, cel mai sever declin lunar al comerțului cu amănuntul a fost înregistrat în Danemarca, cu minus 4,5%, urmată de România, cu minus 2,6%, Belgia și Slovacia, ambele cu minus 1,8%. În același timp, creșteri au fost observate în Lituania, cu 1,9%, Malta, cu 1%, și Franța, cu 0,3%.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) confirmă evoluția negativă din România. În luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 1,4%. Această scădere a fost determinată de reducerea vânzărilor la carburanți în magazine specializate, cu 5,2%, de diminuarea vânzărilor de produse nealimentare cu 0,9% și de scăderea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 0,1%.

În varianta ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în aprilie 2026 față de luna precedentă cu 2,6%, pe fondul reducerilor înregistrate la carburanți cu 3,5%, la produsele alimentare, băuturi și tutun cu 1,8% și la produsele nealimentare cu 1,4%.

Comparativ cu aprilie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut pe ansamblu cu 5,4% în varianta brută, ca urmare a diminuării vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 6,7%, a vânzărilor de produse nealimentare cu 6,3% și a reducerii activității în comerțul cu carburanți cu 0,7%.

În varianta ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, scăderea a fost de 6,3%, determinată de reducerea vânzărilor de produse nealimentare cu 7,9%, de scăderea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 6,6% și de diminuarea comerțului cu carburanți cu 2,1%.

Evoluțiile indică faptul că România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai puternice contracții ale comerțului cu amănuntul, în contrast cu tendința generală de creștere la nivel european.