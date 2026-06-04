Semnal de alarmă de la INS. Românii cumpără tot mai puțin: comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 5%

Consumatorii români și-au redus cheltuielile în primele luni ale anului, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În aprilie 2026, comerțul cu amănuntul a continuat să scadă atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, semn că presiunile asupra bugetelor populației încep să se reflecte tot mai puternic în consum.

Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut în aprilie 2026 cu 1,4% față de martie, ca serie brută. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost și mai accentuat, de 2,6%.

Scăderea a fost determinată de diminuarea vânzărilor în toate marile categorii analizate de statisticieni. Cel mai puternic recul lunar a fost înregistrat la carburanți, unde vânzările au coborât cu 5,2%, urmate de produsele nealimentare, cu un minus de 0,9%, și de produsele alimentare, băuturile și tutunul, care au scăzut cu 0,1%.

Comparativ cu aprilie 2025, situația este și mai îngrijorătoare. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mic cu 5,4%, potrivit seriei brute. După ajustarea sezonieră, scăderea ajunge la 6,3%.

Toate segmentele importante ale comerțului au înregistrat evoluții negative.

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 6,7%, cele de produse nealimentare cu 6,3%, iar comerțul cu carburanți pentru autovehicule a consemnat un recul de 0,7%.

În varianta ajustată sezonier, cele mai mari pierderi au fost raportate în comerțul cu produse nealimentare, unde scăderea a ajuns la 7,9%. Produsele alimentare au înregistrat un declin de 6,6%, iar vânzările de carburanți au fost mai mici cu 2,1% comparativ cu aceeași lună din 2025.

Statisticile INS arată că reducerea consumului nu este un fenomen izolat înregistrat doar în luna aprilie.

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mic cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca serie brută. Ca serie ajustată, declinul a fost de 5,5%.

Cele mai afectate au fost vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 8,7%. Produsele alimentare, băuturile și tutunul au consemnat o diminuare de 3,8%, în timp ce comerțul cu carburanți a coborât cu 2%.

Datele ajustate sezonier indică aceeași direcție: minus 8,3% pentru produsele nealimentare, minus 3,5% pentru produsele alimentare și minus 1,6% pentru carburanți.

Analiza INS arată că cele mai mari probleme apar în zona produselor nealimentare, segment care include bunuri precum electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier sau produse electronice. Aceste categorii sunt, de regulă, primele afectate atunci când populația începe să își reducă cheltuielile și să prioritizeze cumpărăturile esențiale.

În paralel, scăderea vânzărilor de produse alimentare sugerează că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor se extinde și asupra consumului de bază, într-un context marcat de inflație ridicată și de diminuarea puterii de cumpărare.

Evoluția comerțului cu amănuntul este unul dintre cei mai importanți indicatori ai consumului intern, principalul motor al economiei românești în ultimii ani.

Scăderea simultană a vânzărilor de produse alimentare, nealimentare și carburanți indică o încetinire a cererii din partea populației și ridică semne de întrebare privind ritmul de creștere economică din perioada următoare. Tendința negativă observată în primele patru luni ale anului sugerează că mediul de consum rămâne sub presiune, iar comercianții ar putea continua să se confrunte cu dificultăți și în lunile următoare.