SUA avertizează Uniunea Europeană în privința acordului comercial. Administrația Trump cere accelerarea implementării înțelegerii

Relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană intră din nou într-o zonă sensibilă, după ce Washingtonul a transmis că așteaptă măsuri mai rapide din partea Bruxelles-ului pentru aplicarea acordului comercial convenit anul trecut. În paralel, administrația președintelui Donald Trump ia în calcul noi tarife pentru importurile din zeci de economii, inclusiv pentru produsele europene.

Reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer, a declarat într-un interviu acordat France 24 că atât Washingtonul, cât și Bruxelles-ul își mențin angajamentul față de acordul comercial negociat în 2025.

Oficialul american a precizat că există încă aspecte care trebuie implementate și că administrația de la Washington consideră că ambele părți au obligația de a respecta termenii înțelegerii.

”Ambele părţi sunt angajate să respecte acordul comercial. Credem că există încă mult spaţiu pentru conformare de ambele părţi”, a spus Greer.

Acordul-cadru a fost convenit în luna iulie a anului trecut, în urma întâlnirii dintre oficialii europeni și președintele american Donald Trump, desfășurată la proprietatea acestuia din Turnberry, Scoția.

Cu toate acestea, procesul de ratificare la nivelul Uniunii Europene nu a fost finalizat, iar administrația americană și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul lent al procedurilor.

Tensiunile s-au amplificat după ce Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea introduce tarife comerciale considerabil mai ridicate dacă Uniunea Europeană nu își respectă obligațiile asumate până la data de 4 iulie.

În paralel, administrația americană a prezentat o propunere care vizează introducerea unor taxe vamale de până la 12,5% pentru produsele provenite din 60 de economii ale lumii. Uniunea Europeană se află printre entitățile vizate, pentru blocul comunitar fiind propus un tarif de 10%.

Washingtonul justifică măsura prin existența unor presupuse deficiențe în combaterea comerțului cu produse realizate prin muncă forțată.

Potrivit lui Greer, partenerii comerciali ai Statelor Unite nu ar trebui să fie surprinși de aceste propuneri, întrucât investigația care a stat la baza deciziei este în desfășurare de mai multe luni.

Oficialul american a declarat, de asemenea, că nu anticipează ca noile tarife să afecteze procesul de aprobare a acordului comercial în Parlamentul European.

Propunerile administrației Trump au fost întâmpinate cu critici din partea oficialilor europeni.

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, Bernd Lange, a reacționat dur la ideea introducerii unor noi taxe asupra produselor europene și a respins argumentele invocate de partea americană.

Acesta a declarat că orice nou tarif impus exporturilor europene ar fi inacceptabil și a calificat drept ”complet absurdă” acuzația potrivit căreia Uniunea Europeană nu ar combate suficient comerțul cu produse realizate prin muncă forțată.

Jamieson Greer a afirmat că Washingtonul urmărește cu atenție și forma legislației europene care ar urma să pună în aplicare acordul comercial.

Potrivit oficialului american, există unele prevederi care ridică semne de întrebare pentru partea americană, inclusiv propunerea de introducere a unei date de expirare a acordului.

”Mai este încă un drum lung până când Uniunea Europeană va respecta pe deplin acordul. Suntem mulţumiţi de progresele realizate, dar ne aşteptăm la mai mult”, a afirmat reprezentantul comercial american.

Discuțiile apar într-un moment în care relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană sunt marcate de noi tensiuni comerciale.

Politica tarifară promovată de administrația Trump, diferențele privind reglementările economice și disputele legate de comerțul internațional continuă să genereze fricțiuni între cele două mari economii, în pofida acordului-cadru convenit anul trecut.

Evoluția negocierilor din următoarele săptămâni va fi urmărită atent de mediul de afaceri, în condițiile în care eventualele taxe suplimentare ar putea afecta fluxurile comerciale dintre cele două maluri ale Atlanticului și costurile pentru numeroase industrii europene și americane.