Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că deficitul bugetar, exprimat procentual, este ușor mai mic decât anul trecut, chiar dacă în termeni nominali a crescut. El a explicat că această diferență se datorează contextului economic actual și modului în care a fost construit bugetul pentru 2025.

Ministrul a subliniat că obiectivul principal al guvernului este stabilizarea situației macroeconomice în cursul anului viitor.

Oficialul a arătat că, printr-o planificare atentă, s-a reușit menținerea țintei de deficit la 8,4%, obiectiv confirmat inclusiv de Comisia Europeană. Nazare a precizat că această performanță a permis acoperirea bugetelor mai multor ministere de investiții, iar analizele recente ale agențiilor de rating internaționale confirmă sustenabilitatea acestei direcții.

Totuși, ministrul a admis că respectarea acestei ținte reprezintă o provocare constantă și că menținerea echilibrului bugetar este „o luptă de zi cu zi” pentru administrație.

„Am avut bani să acoperim bugetele mai multor ministere de investiții, pentru că am reușit să ducem această țintă la 8,4%, țintă confirmată și de Comisie. (…) (Menținerea țintei de 8,4%) este o luptă pe care o ducem în fiecare zi”, a explicat Alexandru Nazare pentru Antena 3.

Referindu-se la structura cheltuielilor publice, Nazare a indicat că, deși în primul trimestru al anului cheltuielile totale au fost mai mari cu 11% față de perioada similară din 2024, în ultimele trei luni cheltuielile de personal au înregistrat o ușoară scădere.

În legătură cu criticile formulate de PSD privind alocarea suplimentară de 1,3 miliarde de lei pentru ministerele Mediului și Economiei, ministrul a transmis că nu dorește să intre într-o dispută politică, precizând că aceste discuții au avut loc deja în interiorul Guvernului.

El a adăugat că proiectele legate de PNRR nu puteau fi blocate, iar bugetele epuizate de personal trebuiau completate pentru a nu periclita investițiile în curs.

„Aceste discuții le-am avut în guvern. Nu puteam opri proiectele pentru PNRR în aceste domenii. În cazul cheltuielilor de personal, dacă bugetele erau epuizate, acestea trebuiau completate”, a afirmat Alexandru Nazare.

În privința accizelor, Nazare a explicat că, după ajustarea acestora, încasările bugetare au crescut în primele trei luni, urmate de o ușoară corecție previzibilă.

Ministrul a susținut că este prea devreme pentru concluzii definitive, dar a menționat că prognoza de creștere economică pentru 2025 rămâne pozitivă, chiar dacă este una modestă.

Pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență, ministrul a anunțat că România urmează să finalizeze un nou contract renegociat, care va fi evaluat în cadrul consiliului programat la nivel european pe 13 noiembrie.

Alexandru Nazare a insistat asupra nevoii de disciplină bugetară și de consecvență în gestionarea cheltuielilor publice, pentru a consolida încrederea Comisiei Europene.

Nazare s-a arătat optimist că evaluarea de la finalul lunii noiembrie va aduce semnale pozitive și că amenințarea suspendării fondurilor europene va fi înlăturată, în urma discuțiilor constructive purtate cu comisarul european Valdis Dombrovskis și cu premierul României.