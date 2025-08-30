Informaţie pentru cei care stau la casă. Diferitele tipuri de pardoseală din camerele casei poate face ca locuința să fie mai puțin atractivă pentru potențialii cumpărători, conform The Hunker.

Este normal să aveți gresie în baie sau bucătărie, în timp ce dormitoarele pot fi decorate cu mochetă sau parchet. Dar când fiecare cameră are un stil diferit de pardoseală, spațiile pot părea dezordonate, deconectate și mai mici decât sunt în realitate.

Acest lucru se datorează faptului că pardoseala ajută la ghidarea privirii de la o cameră la alta. Prin urmare, dacă pardoseala nu este uniformă, spațiul poate părea neplăcut și ieftin.

O pardoseală uniformă nu înseamnă că trebuie să să o înlocuiți cu un singur material în toate camerele.

Optând pentru unul sau două stiluri și culori, chiar și din materiale diferite, casa poate părea mai deschisă și mai primitoare.

Iată ce trebuie să luați în considerare atunci când utilizați pardoseli uniforme în toată casa.

Deși o pardoseală uniformă contribuie la menținerea interesului cumpărătorilor, există câteva aspecte ale alegerii designului. În primul rând, va trebui să luați în considerare stilul camerelor.

Un parchet laminat în tonuri reci s-ar putea potrivi bine într-un living cu un design minimalist, dar s-ar putea să nu fie potrivit pentru un birou tradițional, care folosește mobilier din piele închisă la culoare sau vopsea în tonuri pământii.

Așadar, este important să alegeți o pardoseală care se va potrivi stilului fiecărei camere. De asemenea, gândiți-vă la costul oricăror reparații care vor trebui efectuate în viitor.

Dacă nu intenționați să vindeți casa imediat, este posibil ca podelele să necesite reparații la un moment dat. Un tip de pardoseală uniform în întreaga cameră poate face acest lucru mai dificil, deoarece există mai puține îmbinări între diferitele camere.

Un alt lucru de luat în considerare când alegeți pardoseala pentru întreaga casă este clima. O mochetă bună, pentru trafic intens, este excelentă pentru familiile numeroase și clima mai rece, deoarece ajută la izolarea camerelor prin reținerea căldurii.

Cu toate acestea, nu este o opțiune excelentă pentru cei cu astm sau alergii, deoarece fibrele pot reține praful sau alte particule. Parchetul, laminatul și gresia sunt cele mai bune variante pentru climatele mai calde, deoarece permit disiparea căldurii.

Rețineți că parchetul din lemn masiv și laminatul nu se descurcă bine cu multă umiditate, așa că nu sunt cea mai bună alegere în toată casa, dacă locuiți într-o zonă cu climă mai umedă.