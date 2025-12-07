În cadrul intervenţiei sale, Donald Trump Jr. a susţinut că preşedintele Donald Trump ar putea decide retragerea sprijinului pentru Ucraina, prezentând această posibilitate ca parte a unei reconfigurări a priorităţilor administraţiei americane.

Deşi fiul preşedintelui nu deţine nicio funcţie oficială în aparatul guvernamental, prezenţa sa constantă în structurile informale ale mişcării MAGA şi influenţa asupra unei părţi a bazei republicane conferă greutate acestor afirmaţii.

El a reluat argumente critice la adresa continuării războiului, apreciind că o parte dintre elita economică a Ucrainei ar fi părăsit ţara încă din primele luni ale conflictului, lăsând în urmă „ceea ce ei considerau a fi clasa ţărănească” pentru a participa la lupte.

Declaraţia, care se înscrie într-un discurs mai amplu privind percepţia sa asupra corupţiei din Ucraina, urmăreşte să contureze o imagine în care sprijinul american ar fi direcţionat fără o analiză suficientă asupra modului în care resursele sunt utilizate.

Trump Jr. a făcut şi referiri directe la atmosfera politică din interiorul administraţiei, sugerând că scepticismul faţă de actualul guvern de la Kiev este împărtăşit de membri ai echipei tatălui său. El a afirmat că presiunea asupra Kievului pentru a accepta eventuale concesii teritoriale ar reflecta o strategie aflată deja în discuţie, fără a oferi însă detalii suplimentare despre posibilele planuri la nivel guvernamental.

În acelaşi context, el a formulat o opinie privind alegerile interne din Ucraina, afirmând că preşedintele Volodimir Zelenski ar prelungi războiul fiindcă, în viziunea sa, „nu va câştiga niciodată alegerile dacă acesta se va încheia”.

Declaraţia a fost însoţită de o caracterizare a liderului ucrainean ca figură de stânga, în paralel cu afirmaţia că „Ucraina este mult mai coruptă decât Rusia”, scriu cei de la The Guardian.

O parte consistentă din discurs a vizat măsurile adoptate de Uniunea Europeană, pe care Trump Jr. le-a pus sub semnul întrebării.

El a susţinut că sancţiunile europene nu ar fi generat efectele anticipate, argumentând că acestea au contribuit la creşterea preţului petrolului, oferind astfel Rusiei resurse suplimentare pentru a finanţa continuarea operaţiunilor militare. În opinia sa, planul european ar fi lipsit de o strategie concretă, rezumându-se la aşteptarea ca „Rusia să intre în faliment – asta nu este un plan”.

Pentru a-şi întări poziţia, Trump Jr. a introdus o serie de exemple menite să sugereze o nepotrivire între imaginea publică a Ucrainei în timp de război şi realitatea percepută de el.

El a menţionat că, în timpul campaniei electorale din 2022, doar un număr redus de alegători considera conflictul din Ucraina drept una dintre principalele zece probleme ale Statelor Unite, în timp ce traficul de droguri asupra căruia a insistat – exemplificând cu riscul ca bărcile venezuelene să transporte fentanil către coastele americane – ar reprezenta „un pericol mult mai clar şi mai prezent decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia”.

El a adăugat şi o relatare personală privind o vizită în Monaco, unde, potrivit propriei observaţii, „50% dintre supermaşinile precum Bugatti şi Ferrari aveau numere de înmatriculare ucrainene”.

Trump Jr. a ridicat retoric întrebarea: „Credeţi că acestea au fost câştigate în Ucraina?”. A continuat cu afirmaţii despre „zvonurile” care ar circula legat de prezenţa acestor vehicule în principat, susţinând că bogaţii ar fi părăsit deja ţara şi că „atâta timp cât banii curgeau şi ei furau, nimeni nu verifica nimic, aşa că nu exista niciun motiv să se ajungă la pace”.

„Auzim toate zvonurile despre ceea ce se întâmplă când vedem că toate plăcuţele de înmatriculare din Monaco sunt ucrainene […] bogaţii au fugit şi au lăsat ceea ce credeau a fi clasa ţărănească să lupte în aceste războaie. Nu exista niciun motiv să se oprească, deoarece atâta timp cât banii curgeau şi ei furau, nimeni nu verifica nimic, aşa că nu exista niciun motiv să se ajungă la pace”.

În partea finală a intervenţiei, Donald Trump Jr. a fost întrebat despre probabilitatea ca preşedintele Trump – care a candidat promiţând că poate aduce pacea în Ucraina – să oprească sprijinul american pentru Kiev.

Răspunsul său a fost că o astfel de decizie este posibilă, subliniind caracterul imprevizibil al tatălui său în materie de politică. El a mai adăugat că, în viziunea administraţiei Trump, Statele Unite nu ar mai trebui să fie „idiotul cu carnetul de cecuri”.

În ansamblu, declaraţiile lui Donald Trump Jr. conturează direcţiile unei dezbateri politice care ar putea redefini implicarea americană în conflictul din Ucraina, reprezentând o pledoarie pentru reevaluarea modului în care sunt alocate resursele internaţionale şi pentru prioritizarea intereselor interne ale Statelor Unite.