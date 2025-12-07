Întâlnirea-maraton a început joi, între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele fostului președinte Donald Trump, Jared Kushner, și oficialii ucraineni Rustem Umerov și Andriy Hnatov.

După trei zile de discuții, ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a declarat sâmbătă că „rămân probleme dificile”, însă ambele părți „continuă să lucreze pentru a contura soluții realiste și acceptabile”.

„Principalele provocări în această etapă ţin de chestiunile legate de teritoriu şi de garanţii, iar noi căutăm activ formatele optime pentru a le aborda”, a spus ea. „Mai multe detalii vor fi oferite după ce vor fi centralizate toate informaţiile”, a adăugat.

Teritoriul și garanțiile de securitate rămân puncte sensibile în orice posibil acord. Ucraina susține că un final just al războiului ar include garanții de securitate credibile și nu ar presupune cedarea unor teritorii suplimentare către Rusia.

La începutul acestei săptămâni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat jurnaliștilor din India că țara sa intenționează să cucerească prin orice mijloace regiunea estică Donbas din Ucraina.

Discuțiile de la Miami au urmat unei vizite la Moscova a lui Jared Kushner și Steve Witkoff. Donald Trump a afirmat miercuri că delegația SUA a avut o întâlnire „foarte bună” cu Putin și că președintele rus „ar dori să vadă războiul încheiat”, însă discuțiile nu au generat progrese semnificative.

Într-o postare pe rețelele sociale de sâmbătă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că a avut o conversație telefonică „lungă” și „constructivă” cu Witkoff și Kushner, precum și cu delegația ucraineană aflată la Miami.

„Am abordat multe aspecte şi am trecut în revistă puncte-cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge şi ar elimina ameninţarea unei noi invazii ruse pe scară largă”, a declarat Zelenski. „Am convenit asupra paşilor următori şi a formatelor discuţiilor cu Statele Unite”, a mai spus el.

În cadrul convorbirii, a fost discutat și „riscul ca Rusia să nu-și respecte promisiunile, așa cum s-a întâmplat în mod repetat în trecut”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că oficialii ucraineni Hnatov și Umerov urmează să-i prezinte personal „un raport detaliat” despre negocierile purtate.

„Nu totul poate fi discutat la telefon”, a declarat Zelenski. „De aceea trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre la idei şi propuneri”, a argumentat el.

Pacea și condițiile acesteia vor fi discutate luni la Londra într-o reuniune între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că discuția va acoperi „situația și negocierile în curs în cadrul medierii americane”.