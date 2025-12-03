Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff și președintele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marți, la Kremlin, a fost descrisă ca „productivă” de emisarul rus pentru probleme economice internaționale, Kirill Dmitriev. Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus și el că discuția a fost „utilă” și „constructivă”, dar că ar mai fi mult de lucru. El a spus presei că nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina.

Întâlnirea a avut ca subiect un plan al Statelor Unite pentru a opri războiul din Ucraina. Steve Witkoff, care a ajuns la Moscova marți, a venit însoțit de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Kremlinul a anunțat că reuniunea a durat cinci ore.

Potrivit consilierului diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, diplomații ruși și americani ar fi discutat mai multe variante pentru un plan de oprire a războiului din Ucraina.

El a spus că discuțiile s-au concentrat pe găsirea unor soluții pentru a pune capăt conflictului.

Ușakov a descris întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff ca fiind utilă, constructivă și importantă.

El a mai precizat că Putin le-ar fi cerut americanilor să transmită președintelui Donald Trump câteva mesaje politice importante și că delegația americană urma să se întoarcă în SUA, să îi prezinte lui Trump concluziile lor și apoi să reia contactul cu partea rusă.

Consilierul rus a adăugat că rezultatele acestor discuții vor fi prezentate Casei Albe înainte ca cele două părți să aibă un nou contact.

El a insistat asupra faptului că negocierile sunt confidențiale și a spus că rușii și americanii ar fi hotărât să nu dezvăluie conținutul discuțiilor.

De asemenea, el a subliniat că dialogul dintre Rusia și Statele Unite rămâne activ, chiar dacă există dificultăți.

În ceea ce privește fondul negocierilor, Ușakov a recunoscut că părțile nu sunt mai aproape de rezolvarea crizei din Ucraina și că mai este mult de lucru.

El a spus că nu a fost găsită încă o soluție de compromis în problema teritoriilor, dar că partea americană și-ar fi prezentat propunerile. Părțile ar fi discutat și despre posibile perspective de cooperare economică între Rusia și SUA, ceea ce ar sugera că se desfășoară discuții mai largi legate de relațiile economice.

Înainte de reuniune, președintele rus Vladimir Putin a lansat câteva avertismente. El ar fi spus presei, la un forum economic, că Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa, dar că este pregătită dacă Europa ar începe un conflict.

Putin i-ar fi acuzat pe europeni că încearcă să blocheze eforturile americane de a opri războiul din Ucraina și că nu ar avea un plan de pace, ci ar susține continuarea războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că își dorește încheierea războiului, nu doar o pauză în lupte. El a declarat la Dublin că emisarii americani trimiși la Moscova ar urma să îi prezinte imediat concluziile lor după întâlnire. Zelenski a adăugat că următoarele etape depind de semnalele pe care le vor primi, indiferent care vor fi acestea.

Potrivit lui Ușakov, diplomații ruși și americani ar fi discutat mai multe variante pentru un plan de oprire a războiului în Ucraina. El a spus că soluțiile pentru încheierea conflictului au fost în centrul discuțiilor. Ușakov a descris negocierile dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff ca fiind utile, constructive și importante.

El a mai zis că Putin le-ar fi cerut americanilor să transmită președintelui Donald Trump câteva mesaje politice importante și că delegația americană urma să se întoarcă în SUA, să îi prezinte lui Trump concluziile și apoi să reia legătura cu partea rusă. Ușakov a precizat că rezultatele negocierilor vor fi prezentate Casei Albe înaintea unei următoare întâlniri și a insistat că discuțiile sunt confidențiale. El a explicat că rușii și americanii ar fi decis să nu dezvăluie conținutul discuțiilor.

Consilierul rus a spus că dialogul dintre Rusia și Statele Unite rămâne activ, chiar dacă există dificultăți.

În privința substanței negocierilor, Ușakov a recunoscut că cele două părți nu sunt mai aproape de o soluție pentru criza din Ucraina și că mai este mult de lucru. El a spus că încă nu s-a găsit un compromis asupra problemelor teritoriale, dar că partea americană și-ar fi prezentat propunerile.

Cele două delegații ar fi discutat și despre posibilitățile de cooperare economică între Rusia și Statele Unite, Ușakov sugerând că au loc negocieri mai ample legate de relațiile economice.

Kremlinul ar fi spus, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, că nu a discutat până acum posibilitatea unui armistițiu temporar pe frontul din Ucraina de Anul Nou. Întrebat de jurnaliști dacă Rusia ar putea opri luptele de sărbători, Peskov ar fi precizat că această idee nu a fost luată în considerare și că în prezent are loc un proces complet diferit.

Potrivit lui Peskov, cel mai probabil este vorba despre negocierile dintre părți și despre discuțiile legate de „planul de pace”.