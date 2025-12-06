Afirmația controversată referitoare la „dispariția civilizației” reflectă limbajul frecvent întâlnit în discursurile partidelor naționaliste și de extremă dreapta din Europa. Într-o postare pe X adresată „prieteniilor americani”, premierul polonez Donald Tusk a subliniat că Europa rămâne cel mai apropiat aliat al Statelor Unite, nu o problemă, și a amintit existența unor dușmani comuni de-a lungul ultimelor opt decenii, pledând pentru menținerea acestei alianțe ca principiu esențial pentru securitatea comună.

„Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră. Și avem dușmani comuni. Cel puțin așa a fost în ultimii 80 de ani. Trebuie să rămânem fideli acestui principiu, aceasta este singura strategie rezonabilă pentru securitatea noastră comună. Asta dacă nu s-a schimbat ceva.”, a spus Tusk.

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025

Este neobișnuit ca un lider polonez să critice Statele Unite, Varșovia evidențiind frecvent legăturile strânse cu Washingtonul. La începutul acestui an, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat Polonia ca fiind un „aliat model”, evidențiind nivelul ridicat al cheltuielilor sale pentru securitate.

Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European și susținător al UE cu 27 de membri, a fost printre cei mai vocali critici ai noii strategii americane, care reflectă retorica mișcării MAGA a lui Trump și abordările partidelor eurosceptice și anti-migrație din Europa. Criticile din documentul american se aliniază parțial și cu discursul vicepreședintelui J.D. Vance la Conferința de securitate de la München din februarie, unde guvernele europene au fost acuzate că reprimă opoziția politică.

Deși al doilea mandat al lui Trump a început cu tensiuni, Europa a acceptat majoritatea solicitărilor-cheie, inclusiv creșterea cheltuielilor militare. Totuși, persistă diferențe semnificative între SUA și UE, în special în privința poziției față de conflictul din Ucraina.

În timp ce Donald Tusk și alți politicieni europeni au reacționat critic față de noua strategie americană, Kaja Kallas, responsabilă cu afacerile externe ale UE, a adoptat o poziție mai conciliantă, recunoscând și acceptând parțial unele dintre observațiile și criticile prezentate în document.

„Există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt și adevărate. Dacă ne uităm la Europa, vedem că aceasta și-a subestimat propria putere față de Rusia”, a declarat Kallas la o conferință în Qatar.

Într-o declarație acordată TVP World, Comisia Europeană a evidențiat punctele de convergență dintre UE și SUA, afirmând că „apreciem accentul puternic pe care strategia îl pune pe încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”.

„De mult timp, Europa s-a bazat pe SUA în ceea ce privește apărarea”, a afirmat aceasta. „În ultimii ani, ne-am intensificat eforturile și vom continua să o facem. Ne consolidăm capacitățile de apărare și ne întărim baza industrială de apărare”.

Deși nu abordează direct criticile SUA, declarația susține dreptul UE de a-și lua propriile decizii.