Noile reguli introduc mai multă transparență în tranzacțiile efectuate la bancomat, obligând furnizorii să afișeze toate comisioanele și cursurile de schimb înainte de efectuarea tranzacțiilor. Retragerile vor fi posibile fără efectuarea unei achiziții și vor necesita tehnologia cipului și codul PIN, fiind stabilită o limită maximă de 150 EUR.

Companiile care oferă servicii de plată cu cardul comercianților trebuie, la rândul lor, să clarifice comisioanele percepute, iar comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială corespunde cu cea de pe extrasele clienților. Noul cadru va permite, de asemenea, adaptarea serviciilor de plată la modalități noi și inovatoare, oferind acces îmbunătățit la informațiile despre conturile bancare.

„Accesul la numerar va fi îmbunătățit în special pentru persoanele din zonele rurale care pot avea dificultăți în accesarea unui bancomat. În cadrul noului cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cipului și a codului PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 EUR sau echivalentul în moneda națională”, se arată în document.

Textul convenit de Consiliul Europei și Parlamentul European va trece prin procesul legislativ obișnuit, inclusiv revizuirea și traducerea juridico-lingvistică, urmând ca aplicarea sa să înceapă probabil la sfârșitul primului sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2026, după o perioadă de tranziție de 21 de luni.

„Consiliul și Parlamentul European vor continua să lucreze la elementele tehnice ale pachetului înainte de adoptarea finală de către colegislatori”, se precizează în documentul agreat de cele două instituții europene.

În România, o reglementare similară există încă din 2016, permițând retrageri cash de până la 200 lei, pentru magazinele care acceptau plata cu cardul. În 2018, legea a fost extinsă tuturor comercianților cu o cifră de afaceri anuală de peste 10.000 euro, obligându-i să instaleze terminale POS și să permită serviciul „cash back”. În 2024, o nouă lege a ridicat plafonul retragerilor la 500 lei. Comerciantul poate percepe un comision de maxim 1% din valoarea avansului, iar tranzacțiile sunt tratate similar retragerilor de la bancomat, cu evidențiere distinctă pe bonul fiscal.

Micii comercianți din mediul rural se arată reticenți față de noile măsuri, invocând încasările mici și dificultatea de a oferi sume mari de numerar. Aceștia semnalează că multe magazine nici nu dețin terminale POS sau că încasează bani predominant în numerar, pe caiet. În schimb, marii retaileri și reprezentanți ai industriei consideră că serviciul va fi esențial în localitățile fără bancomate, mai ales pentru pensionarii care primesc salariile sau pensiile pe card și nu au acces facil la ATM-uri sau sucursale bancare. Bancomatele din sate au fost desființate pentru că nu mai erau eficiente, iar oamenii trebuie să parcurgă distanțe de zeci de kilometri pentru a retrage numerar.