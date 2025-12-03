Banca Centrală Europeană pregătește cea mai amplă schimbare a bancnotelor euro din ultimele două decenii. Începând cu 2026, cetățenii zonei euro vor întâlni bani cu design complet nou, care va pune accent pe identitatea europeană și pe valorile comune ale continentului.

Până acum, bancnotele euro se remarcau prin motive arhitecturale stilizate: poduri, arcade sau clădiri imaginare. Noua serie va înlocui aceste simboluri abstracte cu teme inspirate din natură și cultură, subliniind diversitatea și bogăția Europei.

Banca Centrală Europeană a selectat deja două teme principale: „Cultura europeană: patrimoniul comun” și „Râuri și păsări: forță și diversitate”, care vor fi integrate în designul bancnotelor cu valori între 5 și 50 de euro.

O noutate majoră este reprezentarea unor figuri reale marcante, în locul formelor abstracte. Printre acestea se numără Maria Callas pe bancnota de 5 euro, Ludwig van Beethoven pe cea de 10 euro și Maria Skłodowska-Curie pe bancnota de 20 euro.

Pe lângă schimbările estetice, noile bancnote vor fi și mult mai sigure. Tehnici moderne de tipărire și sisteme de protecție împotriva falsificării vor face ca acestea să fie printre cele mai sigure bancnote din lume. De asemenea, funcționalitatea va fi îmbunătățită pentru persoanele cu deficiențe de vedere, valorile fiind mai ușor de recunoscut atât la vedere, cât și la atingere.

Procesul de selecție a designului este în plină desfășurare, cu participarea designerilor din întreaga Uniune Europeană. Decizia finală, care va urma și un sondaj de opinie publică, va fi anunțată până la sfârșitul anului 2026.

Banca Centrală Europeană accelerează planurile pentru introducerea unui euro digital, care ar putea deveni o alternativă oficială la numerar începând cu 2029. Proiectul urmărește să transforme modul în care cetățenii zonei euro efectuează plăți, păstrând însă în circulație bancnotele și monedele clasice.

Decizia de a intensifica pregătirile a fost luată în cadrul unei reuniuni a Consiliului BCE desfășurate la Florența. Potrivit instituției, dacă legislația europeană necesară va fi adoptată până în 2026, un proiect-pilot ar putea fi lansat încă din 2027. Testele vor implica consumatori, comercianți și furnizori de servicii de plată, pentru a verifica atât funcționalitatea, cât și siguranța monedei electronice.

Procesul de pregătire pentru această schimbare a început încă din 2021, iar din noiembrie 2023 s-a demarat o evaluare amănunțită a tehnologiilor implicate și a securității datelor. Conform BCE, euro digital va oferi posibilitatea de a efectua plăți instantanee, disponibile 24 de ore din 24, printr-un portofel digital accesibil pe smartphone-uri și alte dispozitive.