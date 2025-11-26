Băncile din zona euro care gestionează volume importante de tranzacții în dolari trebuie să fie pregătite pentru fluctuații semnificative ale monedei americane, conform avertismentelor recente ale BCE. Această solicitare vine după ce presiunile politice și economice din SUA au afectat percepția globală asupra dolarului.

Autoritatea europeană a recomandat băncilor să își urmărească atent expunerea în dolari, mai ales de când tarifele impuse de administrația președintelui Donald Trump și intervențiile asupra politicii monetare americane au afectat încrederea în moneda de rezervă mondială.

În raportul bianual privind stabilitatea financiară, BCE a accentuat că băncile mari europene cu operațiuni în dolari ar trebui să anticipeze scenarii de stres și să adopte măsuri preventive. Aceasta include majorarea rezervei de capital și menținerea unor active lichide suficiente pentru a face față unor eventuale ieșiri rapide de numerar.

„Ar putea fi nevoie de o marjă de capital pentru a absorbi… o volatilitate valutară mai mare și riscul de credit al contrapartidei. Băncile ar trebui să dețină active lichide în dolari americani pentru a contrabalansa ieșirile și a acționa ca un intermediar stabilizator”, a precizat BCE în raportul bianual.

Raportul privind stabilitatea financiară (FSR), elaborat de experții BCE, nu are caracter obligatoriu pentru instituțiile de credit, dar transmite semnale clare legate de vulnerabilitățile sectorului bancar. Mesajul principal se concentrează pe riscul asociat lichidității în dolari și pe necesitatea unei supravegheri atente a operațiunilor valutare.

BCE a subliniat că operațiunile în dolari sunt concentrate în special în rândul celor mai mari bănci din blocul european, inclusiv BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, Groupe BPCE, ING, Banco Santander și Societe Generale. Aceste instituții gestionează operațiuni complexe, de la împrumuturi pe piețele monetare din SUA până la vânzări de swap-uri valutare către asigurători, fonduri și corporații.

Astfel de operațiuni sunt esențiale pentru finanțarea activelor și pentru gestionarea riscurilor valutare ale clienților, dar implică o expunere semnificativă la volatilitatea dolarului. BCE avertizează că, în perioade de tensiune pe piețele valutare, aceste poziții pot genera dificultăți în refinanțarea activelor.

„Refinanțarea acestor poziții poate deveni dificilă în perioadele de stres pe piețele de swap valutar”, a declarat BCE.

Raportul BCE include și un scenariu ipotetic, considerat de tip „coșmar”, deși neelaborat în detaliu: oprirea liniei de lichiditate de urgență furnizate de Rezerva Federală către BCE. Această linie a fost un mecanism de sprijin utilizat încă din criza financiară globală și reprezintă un element esențial pentru stabilitatea operațiunilor în dolari ale băncilor europene.

În prezent, BCE observă doar discrepanțe limitate între activele și pasivele în dolari, iar unele instituții utilizează acorduri de tip repo pentru a alinia scadențele. Totuși, autoritatea europeană atrage atenția că aceste mecanisme nu elimină complet riscul de lichiditate.

„Într-un scenariu extrem, ieșirile de dolari ar putea epuiza capacitatea acestora de a atrage numerar prin contracte repo, swap-uri valutare și vânzarea acestor active”, a explicat BCE.

Datele publicate de BCE indică faptul că băncile din zona euro dețineau titluri în dolari americani în valoare de 681 de miliarde de euro, în timp ce împrumuturile în moneda americană totalizau 712 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut. Aceasta evidențiază o expunere netă ridicată, care necesită o monitorizare constantă și o planificare prudentă a lichidității.