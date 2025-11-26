Sportivii români din lotul național de pescuit la caiac, expulzați din Mexic după ce au fost reținuți timp de 12 ore pe aeroport, vor putea reveni în țara americană pentru a participa totuși la Campionatul Mondial. Surpriza vine din partea unuia dintre șefii Ligii Române de Spinning, care a transmis că meritul acestei reușite nu aparține Ministerului Afacerilor Externe, ci Tamilei Andreea Cristescu, diplomat român concediat anterior chiar de ministrul Oana Țoiu.

Fostul agent consular, ajuns între timp în cercuri influente din SUA, ar fi intervenit pe lângă autoritățile mexicane pentru rezolvarea situației lotului român.

Revenirea sportivilor români în Mexic are loc după o intervenție de culise, confirmată public de Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac.

Acesta a declarat că, întrucât aventura echipei s-a încheiat cu bine, a dorit să mulțumească în mod special Tamilei Andreea Cristescu pentru demersurile făcute în relația cu guvernul Mexicului.

El a precizat că sprijinul a venit „la timp” și a fost determinant pentru rezolvarea problemei, indicând astfel în mod indirect că nici MAE și nici ministrul Oana Țoiu nu au avut un rol în deblocarea situației.

„Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp, am spune”, a fost mesajul transmis de Răzvan Ghindăoanu.

Echipa Națională de pescuit din caiac a României, calificată oficial la Campionatul Mondial din Mexic, a trecut printr-un episod șocant imediat după aterizare.

Deși sportivii au prezentat toate documentele aferente competiției — rezervări pentru antrenamente, plata de 13.500 de euro către Federația Mexicană de Pescuit pentru caiace și cazare, precum și scrisoarea oficială de invitație, autoritățile mexicane i-au reținut timp de 12 ore.

În această perioadă, sportivilor li s-au confiscat telefoanele și pașapoartele, iar în final au fost escortați într-un avion spre Madrid, fără o explicație clară. Echipa a susținut că toate documentele erau în regulă și că nu există un motiv justificat pentru tratamentul la care au fost supuși.

Tamila Andreea Cristescu este fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu și a activat ca agent consular la Consulatul României din New York. În vara acestui an, ministrul de Externe Oana Țoiu a dispus rechemarea sa, una dintre primele decizii luate la preluarea portofoliului.

După concediere, Cristescu a relatat în QMagazine că a reușit să intre în cercuri influente apropiate fostului președinte american Donald Trump.

La finalul lunii septembrie, imaginile de pe Instagramul său au surprins o întâlnire chiar cu ministrul Oana Țoiu, în marja reuniunii ONU de la New York.

Ulterior, Cristescu a jucat un rol neașteptat și în vizita ministrului de Finanțe Alexandru Nazare în SUA, toamna aceasta, asigurând accesul acestuia în medii politice americane de rang înalt. Ea a publicat fotografii alături de Paolo Zampolli, reprezentant al lui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, de Trezorierul Statelor Unite Brandon Beach și de ministrul Nazare.

Într-o declarație recentă, Cristescu a afirmat că ministrul Nazare i-a lăsat o impresie foarte bună, descriindu-l ca fiind instruit, politicos, elegant și „un profesionist al finanțelor”.