Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis un amplu set de recomandări și avertismente privind achiziția de locuințe, într-un context în care interesul pentru cumpărarea de imobile crește semnificativ în perioada sezonieră.

Reprezentanții instituției au anunțat că, pe fondul intensificării căutărilor pentru „locuința potrivită”, este cu atât mai important ca viitorii proprietari să fie atenți la documentație, la termenii contractuali și la eventualele clauze abuzive care pot ascunde riscuri financiare majore.

Potrivit ANPC, conducerea instituției, alături de specialiști în protecția consumatorilor și reprezentanți ai sectorului imobiliar, a participat pe 4 decembrie 2025 la o întâlnire dedicată creșterii nivelului de protecție în tranzacțiile imobiliare.

Discuțiile s-au concentrat pe transparența ofertelor, siguranța contractelor, prevenirea abuzurilor și responsabilizarea dezvoltatorilor în raport cu legislația în vigoare.

Un prim element obligatoriu pentru orice cumpărător este verificarea autorizației de construire. ANPC subliniază că aceasta trebuie obținută înainte de orice activitate de publicitate sau promovare, iar lipsa ei reprezintă o practică comercială înșelătoare sancționată de Legea 363/2007, cu amenzi între 10.000 și 100.000 de lei. De asemenea, dezvoltatorii trebuie să dețină autorizații valide pentru branșarea la utilități înainte de a scoate proprietățile la vânzare.

Instituția subliniază totodată necesitatea unor contracte echilibrate, conforme cu Legea 193/2000, astfel încât promisiunile bilaterale și contractele finale să reflecte drepturi și obligații proporționale. Consumatorii trebuie să beneficieze și de clauze clare privind dreptul de retragere, în special în situații independente de voința lor, precum refuzul de credit sau pierderea eligibilității financiare.

ANPC a prezentat și o serie de exemple de clauze abuzive întâlnite frecvent în piață. Printre acestea se numără penalități unilaterale disproporționate, extinderea obligațiilor către moștenitori sau reținerea unor sume foarte mari în cazul retragerii din promisiunea de vânzare.

Instituția atrage atenția că astfel de prevederi impun o povară excesivă cumpărătorului și încalcă legislația aplicabilă.

Alte clauze considerate interzise sunt prelungirea unilaterală a termenelor de finalizare fără despăgubiri ori pierderea automată a tuturor sumelor achitate dacă un cumpărător nu se prezintă la semnarea contractului final.

În situațiile în care astfel de practici sunt identificate, ANPC precizează că instanțele pot obliga dezvoltatorii să elimine clauzele abuzive din contractele existente, măsura vizând protejarea consumatorilor care au semnat deja astfel de documente.

Un capitol important îl reprezintă transparența prețurilor. Vânzătorii sunt obligați să afișeze prețul final complet, inclusiv TVA și orice cost suplimentar, precum și să pună la dispoziția cumpărătorilor Cartea Tehnică a Construcției. O ofertă corectă trebuie să includă defalcarea costurilor, o structură de prețuri unificată, menționarea clară a perioadei pentru eventualele promoții și declarații privind disponibilitatea stocului.

ANPC reamintește că ofertele speciale prezentate neclar pot atrage amenzi conform Legii 148/2000, care prevede sancțiuni între 1.500 și 4.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor privind comunicarea condițiilor promoționale.

Prin aceste clarificări și recomandări, ANPC își propune să întărească protecția consumatorilor într-o piață imobiliară tot mai competitivă, dar în care riscurile contractuale rămân ridicate. Instituția recomandă ca fiecare cumpărător să verifice cu atenție documentația, să solicite explicații pentru orice clauză neclară și să evite semnarea unor contracte care pot genera pierderi financiare sau obligații disproporționate.

Mai multe detalii în postarea și comunicatul ANPC de mai jos.