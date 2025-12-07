Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de confruntări între separatiștii sprijiniți de Moscova și forțele ucrainene în Donbas, regiune ce include provinciile Donețk și Luhansk. Conflictul declanșat este considerat cel mai sângeros din Europa după Al Doilea Război Mondial și a generat cea mai puternică ruptură între Rusia și Occident de la apogeul Războiului Rece.

Keith Kellogg, trimisul special al Statelor Unite pentru Ucraina, care urmează să își încheie mandatul în ianuarie, a afirmat în cadrul Forumului Reagan pentru Apărare Națională că procesul de negociere a păcii se apropie de final, descriind actuala etapă drept „ultimii 10 metri” – faza cea mai complicată a oricărei soluționări diplomatice.

Potrivit lui Keith Kellogg, cele două aspecte esențiale care încă împiedică finalizarea unui acord de pace vizează statutul teritorial al Donbasului și viitorul centralei nucleare de la Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa, aflată în prezent sub controlul Rusiei.

„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine”, a declarat Kellogg sâmbătă la Biblioteca şi Muzeul Prezidenţial Ronald Reagan din Simi Valley, California. „Suntem aproape de final”. „Suntem foarte, foarte aproape”, a spus Kellogg.

Kellogg, general-locotenent în rezervă cu experiență în Vietnam, Panama și Irak, a descris numărul victimelor din războiul din Ucraina drept „îngrozitor”, subliniind că amploarea pierderilor nu are precedent pentru un conflict regional.

El a afirmat că, în total, Rusia și Ucraina ar fi înregistrat peste două milioane de morți și răniți de la începutul invaziei, deși niciuna dintre părți nu publică estimări credibile privind propriile pierderi.

Moscova susține că estimările occidentale și ucrainene privind pierderile armatei ruse sunt exagerate, în timp ce Kievul afirmă că Rusia supraevaluează la rândul său pierderile ucrainene.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19,2% din teritoriul Ucrainei, incluzând Crimeea anexată în 2014, întreaga regiune Luhansk, peste 80% din Donețk, aproape 75% din Herson și Zaporojie, precum și zone din Harkov, Sumî, Nikolaiv și Dnipropetrovsk.

Luna trecută, au fost dezvăluite 28 de propuneri preliminare de pace formulate de SUA, care au stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene. Criticii spun că aceste propuneri ar ceda cererilor esențiale ale Moscovei privind NATO, ar accepta controlul rusesc asupra unei cincimi din Ucraina și ar impune limitări armatei ucrainene. Potrivit Kremlinului, pachetul include 27 de puncte împărțite în patru componente, însă conținutul exact nu este public.

Una dintre prevederile inițiale ar presupune repornirea centralei nucleare de la Zaporojie sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cu distribuirea egală a energiei produse între Rusia și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o discuție telefonică amplă și „substanțială” cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele fostului președinte american, Jared Kushner.

Kremlinul a transmis vineri că se așteaptă ca Jared Kushner să joace un rol central în formularea unui eventual acord.