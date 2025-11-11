Oameni de afaceri din Arabia Saudită și-au exprimat intenția de a investi în agricultura și zootehnia din România, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Interesul acestora vizează atât domeniul producției agricole, cât și cel al procesării alimentelor, cu accent pe înființarea de abatoare certificate halal și pe consolidarea lanțurilor de aprovizionare în domeniul securității alimentare.

Întâlnirea a avut loc marți, 11 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale a Consiliului Saudit de Afaceri în România, desfășurată între 10 și 12 noiembrie 2025. Delegația saudită, condusă de președintele Consiliului, Mohammed Salah Mutabagani, a fost primită de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în prezența ambasadorului Arabiei Saudite la București, Mohammed Abdulghani Khayat, și a ambasadorului României în Regatul Arabiei Saudite, Sebastian Mitrache.

Discuțiile au inclus și reprezentanți ai conducerii tehnice din MADR, precum și secretarul de stat Violeta Mușat.

Potrivit ministerului, agenda întrevederii a inclus teme de interes comun, precum investițiile în terenuri agricole pentru asigurarea securității alimentare pe termen lung, modernizarea sistemelor de irigații, dezvoltarea de abatoare halal și adoptarea standardelor veterinare internaționale pentru a facilita exporturile românești către Arabia Saudită.

De asemenea, au fost abordate subiecte privind tehnologiile moderne în agricultură, cercetarea și schimburile de expertiză între institutele de profil din cele două țări.

Ministrul Florin Barbu a subliniat, în cadrul întâlnirii, că România dorește o cooperare tehnică și economică la cel mai înalt nivel cu Arabia Saudită. El a amintit de acordul bilateral semnat în iulie 2024 între cele două guverne, document care are ca scop dezvoltarea colaborării economice, științifice și tehnice între ministerele și organizațiile din domeniul agricol.

Oficialul român a prezentat delegației saudite oportunitățile de investiții disponibile în România, arătând că există un potențial semnificativ pentru înființarea de abatoare moderne, în special pentru ovine și bovine, inclusiv în regim halal.

Ministrul a precizat că România dispune de un plan de reabilitare a sistemelor de irigații pentru 2,7 milioane de hectare, dintre care 1,6 milioane sunt deja modernizate. El a menționat, totodată, că investițiile europene joacă un rol esențial în susținerea fermierilor români, contribuind la creșterea competitivității acestora.

Florin Barbu a explicat că România derulează în prezent proiecte de investiții în unități de procesare în valoare totală de 2 miliarde de euro, cu scopul de a crea fabrici moderne dotate cu tehnologii de ultimă generație.

El a arătat că, prin aceste investiții, România ar putea deveni cel mai mare procesator agricol din sud-estul Europei și un partener strategic de încredere pentru Arabia Saudită. Ministrul a adăugat că astfel de parteneriate pot contribui nu doar la securitatea alimentară a ambelor state, ci și la diversificarea exporturilor românești pe piețele din Orientul Mijlociu.

„Ne-am axat pe fabrici moderne, cu tehnologii avansate, pentru a susţine competitivitatea producătorilor români. Astfel că ţara noastră are toate premisele de a deveni cel mai mare procesator din sud-estul Europei. România este un partener de încredere, cu un potenţial agricol semnificativ. Dorim să consolidăm relaţiile economice cu Arabia Saudită şi să sprijinim investiţiile care pot contribui la securitatea alimentară a ambelor state”, a afirmat Florin Barbu.

În cadrul discuțiilor, Florin Barbu a menționat că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale, iar sectorul zootehnic este unul competitiv, cu aproape 13 milioane de capete ovine și rase de bovine de carne de înaltă calitate. De asemenea, el a subliniat că industria avicolă din România are un grad de autosuficiență de 170%, fapt care confirmă potențialul ridicat de export.

Potrivit MADR, reprezentanții Consiliului Saudit de Afaceri au adresat întrebări concrete privind potențialul agricol al României și au exprimat interesul ca ministrul Agriculturii din Arabia Saudită să efectueze o vizită oficială în România, pentru a consolida dialogul bilateral. Totodată, partea saudită a încurajat investitorii români să exploreze oportunități de afaceri în Regatul Arabiei Saudite, în special în sectoarele complementare de producție, logistică și prelucrare a alimentelor.