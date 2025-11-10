Potrivit documentului publicat de Metro pe 10 noiembrie 2025, Unilever România a notificat rechemarea Knorr Pungă Magică Friptură Porc Usturoi Afumat, produs distribuit în mai multe puncte de vânzare din țară.

Motivul retragerii este o eroare de producție în fabrică, care a dus la posibilitatea ca anumite pachete din loturile 528630C93 și 528730C93 să conțină particule metalice și de cauciuc.

Compania le recomandă consumatorilor care au cumpărat produsul să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Metro până la 10 decembrie 2025, urmând să primească înapoi contravaloarea integrală.

Amintim că, cele două produse vizate anterior sunt Delikat Borș Legume, ambalaj de 165 de grame (cod EAN 8720182944849, lot 528003C93), și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, ambalaj de 12 grame (cod EAN 8712100867507, lot 527810C93).

Decizia de rechemare a fost luată preventiv, după semnalarea posibilității ca în procesul de producție să fi ajuns în ambalaj particule metalice și de cauciuc. Aceste corpuri străine pot reprezenta un risc pentru sănătate, motiv pentru care autoritățile au cerut retragerea imediată a produselor de la vânzare.

Consumatorii care au cumpărat produsele din loturile respective sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze la Serviciul Clienți din orice magazin Auchan, unde vor primi contravaloarea integrală, fără a fi nevoie de bonul fiscal.

Produsele au fost distribuite în mai multe magazine din întreaga țară, iar lista completă a unităților este disponibilă pe site-ul oficial al ANSVSA.

ANSVSA recomandă consumatorilor să consulte periodic secțiunea „Alte alerte alimentare” de pe site-ul instituției, unde sunt publicate toate informările privind produsele retrase sau neconforme, pentru a evita eventualele riscuri.

ANSVSA a intensificat controalele efectuate în industria alimentară, acțiuni care vizează creșterea gradului de siguranță pentru consumatori. În luna octombrie, inspectorii instituției au efectuat 10.510 controale oficiale în unitățile care produc, depozitează sau comercializează produse alimentare.

Aceste verificări s-au desfășurat în sectoare diverse: morărit, panificație, patiserie, băuturi alcoolice și răcoritoare, dar și depozite de legume, fructe și semințe.

În urma neregulilor descoperite, ANSVSA a aplicat 145 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1,289 milioane de lei. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat:

nerespectarea regulilor de igienă în spațiile de producție și depozitare;

deficiențe în igienizarea utilajelor și a ustensilelor;

lipsa documentelor de instruire și sănătate ale personalului;

abateri privind etichetarea, ambalarea și trasabilitatea produselor;

deficiențe legate de înregistrarea sanitar-veterinară și de procedurile de rechemare a produselor.

Autoritatea subliniază că aceste controale au ca scop verificarea respectării normelor de igienă, a sistemelor HACCP și a trasabilității produselor. În special, inspectorii s-au concentrat pe verificarea modului în care operatorii gestionează inițierea procedurilor de retragere sau rechemare, în situațiile în care apar riscuri pentru consumatori.