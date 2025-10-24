În doar câteva decenii, Hurghada, una dintre cele mai iubite destinații ale românilor, s-a transformat spectaculos, asemenea unei „Cenușărese” a Egiptului, care a trecut de la un modest sat pescăresc la o stațiune modernă, plină de viață și rafinament.

Pe țărmul Mării Roșii, locul odinioară cunoscut doar de localnici a devenit astăzi un punct de atracție pentru milioane de turiști din întreaga lume, impresionând prin infrastructura turistică, serviciile all inclusive și peisajele sale exotice.

La începutul secolului trecut, era un modest sat de pescari numit „Ghardaga”, denumire care în arabă înseamnă „locul în care cresc plantele”. Așezarea era izolată, fără drumuri sau electricitate, însă descoperirea petrolului de către geologi britanici, în 1913, a schimbat soarta regiunii. În 1921, exploatările petroliere au început să aducă venituri importante, iar localitatea s-a dezvoltat ca un mic centru economic.

În perioada regelui Farouk (1936–1952), Hurghada a devenit un loc de refugiu și recreere pentru familia regală egipteană. A fost construit un aeroport, vile private și primele hoteluri pentru vizitatori străini. După Revoluția din 1952, orașul a intrat însă într-o perioadă de declin, odată cu naționalizarea industriei petroliere și instabilitatea politică.

Abia la sfârșitul anilor ’70, în timpul președintelui Anwar Sadat, Hurghada a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare, datorită investițiilor egiptene și străine în turism. Stațiunea a început să atragă turiști din Europa, iar peisajul s-a schimbat complet: hoteluri moderne, restaurante, centre de scufundări și porturi turistice au apărut de-a lungul coastei. Sporturile nautice, în special scufundările, yachtingul și kitesurfingul, au devenit rapid atracții majore.

La începutul anilor 2000, Hurghada avea aproximativ 200.000 de locuitori, incluzând rezidenți și lucrători din turism. De atunci, creșterea a fost spectaculoasă. Regiunea și-a extins granițele prin integrarea unor zone turistice precum El Gouna, Sahl Hasheesh și Golful Makadi, toate cunoscute pentru resorturile de lux și serviciile premium.

Totuși, această dezvoltare a venit și cu provocări de mediu. Construcția intensivă a hotelurilor și infrastructurii a afectat parțial recifurile de corali din apropiere. Dragarea și deversările de sedimente au deteriorat ecosistemul marin, iar cercetările recente arată că recifele din jurul Hurghadei au scăzut cu până la 50% în ultimele trei decenii.

Autoritățile locale și operatorii de turism încearcă în prezent să limiteze impactul prin măsuri de protecție și educare a turiștilor.

Datele industriei turistice arată că românii reprezintă aproximativ 10% din totalul turiștilor europeni care vizitează Hurghada. Interesul a crescut semnificativ începând cu anul 2017, odată cu introducerea zborurilor directe și a curselor charter din marile orașe românești.

În 2024, Egiptul a înregistrat aproape 15 milioane de turiști, dintre care peste 100.000 au fost români, iar estimările pentru 2025 indică o nouă creștere.

Motivele pentru această popularitate sunt multiple. Pe lângă prețurile competitive și infrastructura modernă, zborul scurt — de aproximativ două ore și jumătate din România — reprezintă un avantaj important. De la aeroport, transferul spre resorturi este rapid, iar traficul redus comparativ cu alte destinații face deplasarea confortabilă.

Hurghada combină peisajul deșertic cu farmecul mării, oferind o experiență completă: hoteluri de lux, activități acvatice, excursii culturale și posibilitatea de a explora vestigiile antice din Cairo sau Luxor.

Guvernul egiptean a continuat să investească în proiecte de infrastructură și să ofere sprijin consistent celor care activează în turism și în industria hotelieră. Aceste măsuri, alături de campaniile de promovare internațională, au contribuit la consolidarea imaginii Egiptului ca destinație sigură și atractivă, dar și la creșterea competitivității regiunilor turistice, precum Hurghada, în raport cu alte destinații exotice.

Scufundările și snorkelingul rămân principalele atracții ale Hurghadei. Marea Roșie, considerată un adevărat „muzeu natural”, oferă o biodiversitate marină spectaculoasă, iar turiștii pot alege dintr-o gamă largă de excursii: croaziere către insulele Orange Bay, Paradise sau Mahmya, înot cu delfini, safariuri în deșert, sau plimbări cu submarinele panoramice.

Pentru familii există activități adaptate copiilor — safariuri ușoare, acvarii și delfinarii —, în timp ce pentru turiștii dornici de aventură sunt disponibile tururi la templele mai puțin vizitate din Abydos sau Dendera.

În funcție de tipul excursiei, prețurile variază între 20 și 80 de euro, iar pentru tururile private spre Cairo sau Luxor costurile pornesc de la 80 de euro.

Silvia Cojocaru, româncă stabilită în Hurghada de peste 18 ani, cunoaște evoluția stațiunii din interior. Într-un interviu acordat Capital.ro, ea povestește cum a descoperit Egiptul și de ce a decis să rămână acolo.

„Am ajuns în Egipt acum 18 ani, cu un contract în turism, agenție tour operatoare din România. A fost dragoste la prima vedere. Îmi amintesc perfect momentul în care am coborât din avion, lumina, mirosul aerului cald, haosul organizat din jur. Mi-am spus atunci: ‘Aici o să mai stau puțin…’ și acel ‘puțin’ s-a transformat într-o viață întreagă”, spune Silvia Cojocaru.

De-a lungul timpului, ea a trecut de la rolul de reprezentant local și tour leader pentru agenție tour-operatoare din România, la organizarea de excursii private pentru românii care vizitează Egiptul. Experiența acumulată o ajută să recomande turiștilor variantele cele mai potrivite de cazare și activități.

„Românii iubesc Hurghada pentru combinația perfectă între exotism și accesibilitate. În trei ore ajung la Marea Roșie, cu recifuri de corali spectaculoase, plaje cu nisip fin și oameni calzi. Le place că pot îmbina relaxarea cu aventura, o zi pe insulă, o seară în deșert, o excursie la Cairo sau Luxor. Hurghada e o destinație pentru toți: familii, cupluri, prieteni sau chiar solo travelers”, explică ea.

Silvia ne spune că majoritatea românilor aleg resorturi de cinci stele cu regim all inclusive, piscine, aquapark-uri și plaje private.

Zonele Makadi Bay și Sahl Hasheesh sunt preferate de familii, în timp ce tinerii sau cei care revin aleg hoteluri mai aproape de centrul orașului, pentru atmosfera animată și acces la restaurante sau magazine.

„Criteriile principale rămân curățenia, mâncarea și recenziile. Mulți îmi cer părerea direct, pentru că știu că le recomand doar hoteluri unde am fost și am văzut personal”, adaugă Silvia Cojocaru.

Pe lângă resorturile moderne și plajele spectaculoase, turiștii români sunt atrași și de varietatea activităților pe care le oferă Hurghada, de la relaxare pe insule până la aventuri în deșert. Silvia Cojocaru explică pentru Capital.ro care sunt cele mai căutate experiențe de către vizitatori:

„Cele mai populare rămân croazierele la insule, Orange Bay, Paradise sau Mahmya, pentru apa turcoaz și peisajele spectaculoase. Apoi safariul în deșert, unde turiștii se simt ca într-un film: ATV, buggy, apus printre munți, cină beduină. Pentru familii, există variante de family safari sau vizite la delfinariu, acvariu, mini croaziere cu semi-submarine. Iar pentru cei care vor ceva special, organizăm tururi private la Cairo și Luxor sau temple mai puțin turistice precum Abydos, Habu sau Dendera”, ne spune ea.

În privința prețurilor, ea atrage atenția că diferențele dintre o excursie reușită și una dezamăgitoare nu țin mereu de costuri:

„Prețurile variază și depinde mult de tipul excursiei și dacă e privată sau de grup. Ca idee, un safari costă între 20 și 30 de euro, o croazieră la insulă între 20 și 80, iar un tur privat de o zi la Cairo pornește de la 80 de euro. Eu le spun mereu turiștilor: nu alegeți ce e mai ieftin, alegeți ce e mai bine organizat și potrivit dumneavoastră. În Egipt, diferența între o excursie reușită și una dezamăgitoare nu e mereu prețul, ci omul care o face”, explică Silvia Cojocaru pentru Capital.

În aproape două decenii, Hurghada s-a schimbat complet.

„Mult!”, spune ea zâmbind melancolic și entuziasmată. „Când am ajuns eu, era un oraș mic, cu multe drumuri neasfaltate. Azi e o stațiune cu porturi moderne, restaurante, mall-uri și un aeroport nou. Dar, din fericire, esența s-a păstrat: localnicii care zâmbesc sincer, apusurile peste deșert, cafenelele cu narghilea și miros de cardamon. Hurghada a crescut, dar sufletul ei a rămas același”, continuă românca noastră stabilită în Egipt.

Pentru Silvia, legătura cu locul a devenit profundă:

„E energia locului. Marea Roșie are ceva magnetic, iar viața de aici te învață răbdare, recunoștință și bucurie pentru lucrurile simple. Aici mi-am întemeiat familia, mi-am crescut fetele, am muncit mult și am învățat și mai mult. Egiptul nu e doar locul unde trăiesc, e parte din mine”, povesteștea ea cu emoție.

În opinia sa, turiștii români devin tot mai atenți la calitate și mai exigenți în alegerile lor. Dacă în urmă cu câțiva ani criteriul principal era prețul, acum accentul se mută tot mai mult pe experiențe autentice, servicii personalizate și confortul oferit de resorturi. Tot mai mulți vizitatori caută excursii bine organizate, ghizi locali profesioniști și activități care le permit să descopere Egiptul dincolo de granițele resorturilor.

„Românii devin tot mai informați și mai selectivi. Nu mai caută doar ‘cel mai mic preț’, ci experiențe reale. De aceea cred că viitorul e al hotelurilor unde accentul se pune pe atenția la detalii, al excursiilor private, al ghizilor locali serioși și al celor care pun suflet în ce fac”, afirmă Silvia Cojocaru.

Ea transmite și un mesaj personal celor care o urmăresc în activitatea ei din mediul online, acolo unde împărtășește zilnic fragmente din viața și munca sa din Egipt.

Pentru Silvia Cojocaru, comunicarea cu turiștii români nu se oprește la organizarea unei excursii, ci continuă prin povești, imagini și reflecții despre locurile pe care le iubește. Prin postările sale, încearcă să aducă mai aproape Egiptul autentic, cel pe care îl cunoaște din interior și pe care îl prezintă cu pasiune, răbdare și respect față de cultura locală.