Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că subiectul TVA-ului redus din HoReCa este încă în analiză și nu s-a luat nicio decizie până în prezent. Potrivit acestuia, discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene continuă, iar un punct de vedere final ar putea fi formulat în jurul Consiliului miniștrilor de Finanțe din 13 noiembrie.

„Suntem în continuare în analiză în privința sectorului HoreCa și în discuții cu reprezentanții Comisiei. Estimez că undeva în jurul Consiliului miniștrilor de Finanțe, din noiembrie, de pe 13 noiembrie, se va discuta din nou acest subiect. Până atunci încă nu am luat o decizie în această privință. Este pending, e în analiză și depinde foarte mult de discuțiile pe care le vom purta în perioada următoare și, bineînțeles, inclusiv de discuțiile pe care le vom avea pentru proiecția bugetară pe 2026”, a spus ministrul.

Nazare a explicat că decizia va fi influențată de datele colectate de ANAF, care evaluează în prezent nivelul încasărilor din domeniul HoReCa și îl compară cu perioadele anterioare.

„ANAF-ul analizează execuția, evoluțiile, încasările din sectorul HoReCa în această perioadă, le compară cu perioadele anterioare, astfel încât să avem toate datele”, a spus ministrul.

El a subliniat că argumentele României în discuțiile cu Comisia se bazează pe necesitatea unei perioade mai lungi de evaluare, pentru a permite o analiză completă a impactului fiscal asupra domeniului.

„Sunt încă în discuții. Aceasta este o chestiune încă pe masă. O s-o discutăm în marja Consiliului din noiembrie și, bineînțeles, în momentul când avem o decizie, o să anunțăm”, a precizat Alexandru Nazare.

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, a avertizat anterior că o eventuală majorare a cotei de TVA la 21% în sectorul HoReCa ar putea duce la o pierdere de aproximativ 10 miliarde de lei din cifra de afaceri a domeniului, dar și la scăderea încasărilor bugetare și a competitivității întreprinderilor.

El a explicat că măsurile de sprijin din ultimii ani, precum TVA-ul redus și voucherele de vacanță, au contribuit la triplarea cifrei de afaceri în turism, de la 22 de miliarde la 66 de miliarde de lei. În opinia sa, o creștere de taxe ar inversa acest trend pozitiv.

„În continuare nu vedem măsuri de relansare economică. Nu vedem programe de susținere a IMM-urilor, măsuri prin care sunt susținute firmele la început de drum, firmele care vor să se dezvolte, firmele care vor să exporte. Vedem în continuare discuții despre măriri de taxe și de impozite”, a spus Jianu.

El a solicitat ca Pachetul 3 de reforme să includă menținerea cotei reduse de TVA la 11% și susținerea turismului ca prioritate națională.

Pe lângă menținerea cotei reduse de TVA, antreprenorii cer eliminarea procedurilor birocratice inutile și unificarea instituțiilor care încasează diferite taxe, o măsură susținută de aproape 68% dintre respondenți.

Aproximativ 60% dintre antreprenori au solicitat și reducerea prețului la energia electrică, considerând că nivelul actual — cu 50% mai ridicat față de media din Europa de Vest — afectează productivitatea și competitivitatea companiilor românești.