Președintele Nicușor Dan a mers astăzi la vot, pentru alegerea celui care-i va succeda la Primăria Generală a Capitalei. După vot, șeful statului a oferit câteva declarații jurnaliștilor și a explicat că pentru anul 2026 nu sunt prevăzute majorări de taxe, în afara celor deja anunțate de coaliția de guvernare.

Mesajul său vine pe fondul îngrijorărilor publice legate de posibile creșteri ale cheltuielilor pentru populație în anul viitor.

El a explicat că măsurile privind TVA se aplică diferențiat în bugetele din 2025 și 2026, subliniind că aceeași decizie fiscală a avut un impact de cinci luni în bugetul pe 2025 și va avea un impact de douăsprezece luni în cel pe 2026.

Președintele a precizat că, în opinia sa, cu măsurile actuale deficitul a scăzut deja considerabil, menționând că s-a coborât de la aproximativ 10% la 8,4% și că, pentru anul următor, estimările sale indică un nivel în jur de 6,5%.

El a adăugat că niciun partid din coaliție nu ia în calcul creșteri suplimentare de taxe.

„Coaliţia a luat nişte măsuri care se aplică proporţional, adică pe TVA, e o aceeaşi măsură care a fost luată şi care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă, cu măsurile de acum, noi am reuşit să coborâm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleaşi măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea. (…) Taxele nu vor crește anul viitor, în afara celor deja anunțate”, a spus Nicușor Dan astăzi, 7 decembrie.

Scrutinul de duminică, 7 decembrie 2025, îi aduce pe bucureșteni la urne pentru alegerea primarului general, într-un proces electoral parțial ce va stabili conducerea Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate.

Alegeri mai au loc astăzi și în județul Buzău și în alte 12 localități din țară.

Nicușor Dan a votat de dimineață, puțin după ora 09:00, declarând ulterior că și-a exprimat opțiunea pentru un proiect politic orientat către valorile occidentale și pentru un candidat despre care consideră că poate evita tentațiile asociate Primăriei Capitalei.

El a precizat că a ales o persoană în care are încredere că nu se va apropia de zona de corupție sau de ceea ce a numit „mafia imobiliară”.