Curtea Constituțională a României a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Legii privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale. Decizia CCR deschide calea aplicării creșterilor de până la 70% la impozitele pe locuințe, terenuri, autovehicule și dividende, precum și a unor tarife pentru colete.

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat decizia, afirmând că ajustarea impozitelor era necesară și că menținerea lor artificial la niveluri reduse în ultimii ani a împiedicat investițiile.

„E atributul guvernului să crească impozite. Noi în ultimii ani am ascuns sub preț creșterea impozitelor. Dacă politicienii erau responsabili creșteau impozitele pe locuințe an de an. Cum să faci investiții dacă tu plătești impozit pe locuință cât un coș de cumpărături. Din 2027 impozitele vor crește și mai mult, fiindcă se va plăti impozit pe locuințe în funcție de valoarea lor de piață”, a spus analistul economic Adrian Negrescu la România TV.

Legea contestată de AUR vizează creșterea impozitelor și taxelor locale pentru a eficientiza colectarea resurselor publice și a susține bugetul de stat. Înainte de această decizie, legea a trecut printr-un proces legislativ complex: inițial adoptată de Parlament, a fost corectată și trimisă pentru promulgare, însă a fost contestată din nou la CCR.

Curtea stabilise inițial termen pentru judecarea sesizării în ianuarie 2026, însă, la solicitarea Guvernului, termenul a fost preschimbat pentru 10 decembrie 2025. Într-o sesizare anterioară, CCR declarase neconstituțională doar prevederea referitoare la testul poligraf, menținând restul legii în vigoare.

Majorarea taxelor locale are efect direct asupra bugetelor familiilor și asupra administrațiilor locale, care vor beneficia de resurse suplimentare pentru investiții și servicii publice.

Guvernul speră că aceste măsuri vor corecta decalajele fiscale acumulate în ultimii ani și vor încuraja o planificare financiară mai responsabilă la nivel individual și comunitar.