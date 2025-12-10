Majorări substanțiale ale impozitelor locale – de până la 70-80% – sunt posibile începând din 2026, în funcție de decizia pe care Curtea Constituțională o va lua miercuri asupra legii adoptate recent de Parlament. Consultantul economic Adrian Negrescu afirmă că aceste creșteri devin inevitabile, întrucât „în România ajunsesem să plătim cele mai mici impozite din Europa”, iar ajustările au fost amânate ani la rând din motive electorale.

Potrivit acestuia, CCR ar putea valida legea tocmai din cauza caracterului neobișnuit de scăzut al taxelor raportat la nevoile administrațiilor locale. Negrescu atrage atenția că nivelul impozitelor pe proprietate este atât de mic încât echivalează cu costul simbolic al unui coș de cumpărături:

„Eu cred că va da undă verde acestor creşteri de taxe pentru că, într-adevăr, în România ajunsesem să plătim cele mai mici impozite din Europa – la imobile, la terenuri, la clădiri… Gândiţi-vă că taxele pentru o casă şi pentru o maşină fac cât un coş de cumpărături la hipermarket.”

Consultantul avertizează că administrațiile locale nu mai pot funcționa cu venituri atât de reduse:

„Asta nu înseamnă că trebuie să plătim mai mult, înseamnă că politicienii noștri au ascuns sub preş toate creșterile astea de taxe în ultimii ani, pe motive electorale, iar acum s-au adunat toate şi trebuie să le plătim, din păcate. Primăriile din ce să-şi finanţeze proiectele, dacă taxele sunt foarte mici? Dacă vrem condiţii mai bune, e nevoie de bani. Sper să fie ultimele creșteri de taxe pentru următorii 3 ani. Altfel, n-avem nicio şansă să ieşim din criză.”

Negrescu exclude, totuși, noi majorări ample ale TVA sau ale impozitului pe profit în 2026, considerându-le inoportune:

„Cert este că, într-adevăr, noi trebuie să reducem cheltuielile bugetare cu vreo 50 de miliarde de lei, iar cei mai mulţi bani ar veni din creșterile de taxe care sunt deja în vigoare. Nu cred că se pune problema creșterii suplimentare a TVA-ului, a impozitului pe profit sau introducerea impozitului diferenţiat. Nu cred că este momentul să facem așa ceva.

Cred că din a doua parte a anului viitor vom vedea şi efectele pozitive, urmând ca inflaţia să scadă sub 5%.”

În paralel, apare o contra-reacție puternică din partea fostului premier Florin Cîțu, care invocă datele preliminare ale OECD privind ponderea veniturilor fiscale în PIB. Acestea arată că România, cu un nivel estimat de 35,5% pentru 2025, depășește media țărilor dezvoltate – 34,1%.

Pentru Cîțu, cifrele demonstrează că povara fiscală este deja ridicată și că narativul privind „taxele mici” este fals:

„România are spațiu să reducă taxele. Punct. Taxele nu sunt mici la noi. Statul este prea mare”, afirmă acesta.

Fostul premier critică dur modul în care statul administrează resursele:

„Problema este la ‘reformatori’, nu la contribuabili, atunci când încasezi peste media OECD și te plângi că ești în incapacitate de plată”.

Concluzia lui Cîțu este fermă și vizează direct discursul politic actual:

„Oricât ar repeta socialiștii lozinca lor preferată – ‘taxele sunt mici în România și trebuie să crească’ – datele îi contrazic irefutabil”.

