Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a reacționat în Ajunul Crăciunului pe tema criticilor privind activitatea sa legată de justiție, publicând un mesaj detaliat pe pagina sa de Facebook. Declarațiile sale vin în contextul în care Predoiu a fost criticat pentru perioada în care a condus Ministerul Justiției în Guvernul Ciucă, în special în legătură cu proiectele legislative pe această temă.

În postarea publicată pe rețeaua de socializare, Predoiu a subliniat importanța calității inițiativelor legislative pe care le-a promovat. El a afirmat că proiectele „au avut toate certificările de calitate necesare, de la experți independenți, CSM, Comisarul pe justiție, Vicepreședinta Comisiei Vera Jourova, cabinetul Președintelui Comisiei, Colegiul comisarilor, Comisia de la Veneția șamd”. Predoiu a precizat despre proiectele sale că acestea „au devenit legi, adoptate de Parlament”.

Referindu-se la criticile venite din partea unor persoane și instituții care pun sub semnul întrebării standardele legislative ale pachetului de legi ale justiției, Predoiu a declarat: „Mi-e greu să cred că și CSM, și Comisia Europeană, și Parlamentul European, și Comisia de la Veneția au greșit toate laolaltă când au spus că legile sunt calitativ bune și în standarde europene”. El a adăugat că „legile sunt instrumente și deci instrumentele au fost declarate calitativ bune de toată Europa”.

Ministrul a recunoscut că nu se consideră „infailibil”, dar a sugerat că responsabilitatea pentru modul în care aceste legi au fost puse în aplicare aparține celor din sistemul judiciar: „Ce au făcut magistrații care se autoguvernează din 2004 cu aceste instrumente, este responsabilitatea lor și da, sunt de acord că trebuie să se analizeze. Dar sine ira et studio, cu expertiză și fără politizare”.

Cătălin Predoiu a respins ideea că reformele promovate ar fi fost realizate în afara standardelor europene, susținând că procesul legislativ a fost unul transparent și validat instituțional. El a transmis că „a fost un proces lung, complex și atent monitorizat”, precizând că „toate etapele au fost parcurse conform procedurilor, iar evaluările externe au confirmat acest lucru”.

În mesajul său, ministrul a subliniat că dezbaterile privind justiția trebuie purtate într-un cadru echilibrat și argumentat. Predoiu a afirmat că „discuțiile despre funcționarea justiției sunt legitime”, dar a atras atenția că acestea trebuie realizate „fără patimă, fără etichete și fără exploatare politică”, adăugând că „doar astfel pot fi identificate soluții reale pentru îmbunătățirea sistemului”.