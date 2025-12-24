Ministerul Culturii lămurește controversele legate de modificările aduse Legii drepturile de autor. Precizările vin după ce 43 de actori și actrițe au transmis o scrisoare oficială în care ridicau mai multe probleme legate de proiectul de lege, cerând clarificări cu privire la modul în care modificările ar putea afecta gestiunea drepturilor de autor și remunerațiile aferente.

Ministerul Culturii a reiterat că scopul principal al actului normativ este conformarea României la avizul motivat al Comisiei Europene privind gestiunea colectivă a dreptului de comunicare publică a operelor muzicale și că soluțiile legislative propuse urmăresc să corecteze și să rezolve aspectele problematice identificate în sistemul național de gestiune colectivă, inclusiv cele semnalate de actori.

Reprezentanții ministerului au explicat că, de mai bine de două decenii, gestiunea colectivă facultativă a operelor audiovizuale a asigurat respectarea drepturilor autorilor și titularilor de drepturi din România.

Extinderea acestei practici la domeniul muzical va funcționa în mod similar, garantând egalitatea de tratament pentru toate categoriile de autori, indiferent dacă este vorba de muzică, producții audiovizuale, opere scrise sau artă plastică. Totodată, instituția a subliniat în comunicatul de miercuri că nivelul remunerațiilor încasate de autori nu va fi inferior celui actual.

Printre principalele prevederi ale proiectului se numără respectarea voinței autorului, protecția remunerațiilor, instituirea unei prezumții de utilizare a repertoriului gestionat de organismele de gestiune colectivă și introducerea unui capitol distinct dedicat drepturilor și obligațiilor utilizatorilor.

Astfel, fiecare autor va putea decide liber dacă își gestionează drepturile individual, prin intermediul unui impresar, printr-un organism de gestiune colectivă sau printr-o entitate independentă, o practică uzuală în industria muzicală europeană.

Ministerul a clarificat că scăderea nivelului comisioanelor percepute de organismele de gestiune colectivă nu va afecta veniturile reale ale autorilor, care vor continua să încaseze remunerațiile conform opțiunii exprimate.

În plus, gestiunea colectivă facultativă va acoperi doar membrii organismelor de gestiune colectivă, iar autorii care nu au acordat mandat direct vor fi protejați printr-o prezumție de utilizare a repertoriului gestionat, valabilă numai dacă autorul sau titularii drepturilor nu informează în prealabil organismul și dacă utilizatorii nu pot demonstra obținerea autorizării directe.

Un alt element esențial introdus în lege este capitolul referitor la drepturile și obligațiile utilizatorilor. Ministerul a arătat că relația dintre autori și utilizatori trebuie să fie corectă, echilibrată și bazată pe comunicare deschisă, iar remunerarea trebuie să fie proporțională cu utilizarea operelor protejate.

În domeniul ambiental, noua legislație propune crearea unui organism comun de colectare și a unei metodologii unice pentru a elimina birocrația, incoerențele și dificultățile întâlnite în prezent, când mai multe organisme și patru metodologii distincte aplicabile generează confuzie și pierderi de eficiență.

Potrivit reprezentanților ministerului, noul sistem va permite utilizatorilor naționali să obțină licența de la un singur organism de colectare pentru un repertoriu extins, inclusiv internațional, și să achite remunerațiile printr-un sistem de facturare unică.

Această abordare, denumită „ghişeu unic” sau one stop shop, se aliniază practicilor europene, precum structura de colectare ICE (Regatul Unit, Suedia, Germania), UNISONO (Belgia), BUMASTEMRA (Olanda) sau TheMusicLicense (UK), demonstrând eficiența colectării unitare și reducerea costurilor administrative, ceea ce asigură mai multe resurse pentru titulari.

Ministerul a precizat că proiectul prevede și obligația organismelor de gestiune colectivă de a iniția negocieri pentru metodologiile de gestionare a drepturilor colective facultative, conform prevederilor legale existente.

Instituția a arătat că schimbarea modalității de gestionare a drepturilor este insuficientă dacă metodologiile rămân neschimbate, iar negocierile reprezintă mecanismul prin care atât organismele, cât și utilizatorii stabilesc condițiile ce garantează funcționarea sistemului în beneficiul autorilor.

Reprezentanții Ministerului Culturii au mai menționat că toate aceste măsuri au un impact pozitiv direct asupra activității artiștilor și că principiile de corectitudine, transparență și echitate au fost respectate încă de la prima rundă de dezbateri publice, organizate în vara acestui an.

Ei au subliniat că proiectul OUG va fi susținut în continuare, chiar dacă perioada sărbătorilor nu permite organizarea unei noi dezbateri publice, întrucât orice amânare după 30 decembrie 2025 ar putea expune România la răspundere în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În comunicatul oficial, Ministerul a apreciat că este firesc să existe opinii diferite, dar a subliniat că tratamente diferențiate între diverse categorii de artiști nu sunt justificate, că legea nu depinde de popularitate sau rating și că interesul tuturor titularilor de drepturi trebuie să fie considerat, fără ca prioritățile unor entități să prevaleze.

Instituția a mai transmis că acționează cu respect pentru toți artiștii și că deciziile adoptate sunt menite să asigure corectitudine și echitate pentru toate părțile implicate.