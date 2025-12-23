Oficialul a subliniat că, în privința regimului juridic al artiștilor, „nu se produce nicio schimbare care să afecteze regimul juridic al artiştilor. Legea drepturilor de autor şi drepturilor conexe este aplicabilă aşa cum a fost ea redactată şi adoptată în anul 1996, iar modificările propuse au în vedere doar clarificarea unor aspecte tehnice legate de gestiunea colectivă a drepturilor”.

În cadrul discuției despre gestiunea colectivă și drepturile artiștilor interpreți, ministrul a explicat:

„Licenţierea individuală sau gestiunea colectivă facultativă nu se aplică drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi în domeniul muzicii, deoarece acestea sunt şi rămân, prin lege, supuse gestiunii colective obligatorii. Astfel, artiştii vor continua să beneficieze de protecţia drepturilor lor și de veniturile generate de aceste drepturi, fără nicio schimbare a cadrului juridic actual”.

Referitor la temerile privind veniturile artiștilor, Demeter a precizat: „Aşadar, temerea potrivit căreia artiştii ‘ar rămâne fără venituri’ este lipsită de temei. Reforma discutată vizează drepturile de autor, nu drepturile conexe ale artiştilor, iar aceste drepturi conexe rămân în continuare protejate prin lege. Nu există niciun element în propunerile legislative care să afecteze negativ situaţia economică a artiştilor interpreţi sau executanţi”.

Ministrul Culturii a mai menționat că modificările propuse vizează clarificarea unor proceduri administrative și tehnice legate de gestiunea colectivă a drepturilor de autor, fără a interveni asupra cadrului juridic existent pentru artiști. Aceasta include, printre altele, aspecte privind licențierea, raportarea veniturilor și mecanismele de redistribuire a sumelor colectate de organismele de gestiune colectivă.

De asemenea, Demeter a precizat că legislația actuală privind drepturile conexe rămâne în vigoare și că artiştii interpreţi sau executanţi nu vor pierde niciun beneficiu existent. Oficialul a explicat că proiectul urmărește alinierea legislației interne la standardele europene și clarificarea unor puncte juridice, fără a afecta veniturile sau protecția juridică a artiștilor.

Potrivit ministrului, proiectul de modificare a Legii drepturilor de autor și drepturilor conexe are ca obiectiv principal armonizarea cadrului legislativ cu practicile și directivele europene, fără a altera drepturile existente ale artiștilor. Demeter a subliniat că toate mecanismele de protecție a veniturilor artiștilor interpreți sau executanți rămân active, iar gestiunea colectivă obligatorie continuă să fie aplicată pentru aceste categorii de drepturi, asigurând atât respectarea legislației, cât și continuitatea beneficiilor economice pentru artiști.

Ministrul a mai abordat și aspecte legate de comunicarea publică live și modul în care gestiunea colectivă facultativă funcționează în alte jurisdicții europene, subliniind că proiectul de lege urmărește alinierea anumitor proceduri tehnice la standardele Uniunii Europene, fără a interveni asupra drepturilor fundamentale ale artiștilor.