Confederația patronală IMM România, care reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii la nivel național și european, a transmis observații și propuneri privind proiectul de lege pentru reorganizarea autorităților culturale și modificarea Legii dreptului de autor. Organizația susține desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și transferul tuturor drepturilor și obligațiilor către Ministerul Culturii. De asemenea, propune desemnarea rapidă a unui singur organism comun de colectare, pentru toate domeniile de creație și categoriile de drepturi de autor, în conformitate cu Directiva 2014/26/UE, pentru simplificarea și eficientizarea sistemului de încasare a remunerațiilor.

Confederația patronală propune ca termenul de funcționare a noului organism comun de colectare să fie redus de la maximum 3 ani, așa cum este prevăzut în proiect, la cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a legii modificate (art. IV, alin. 5).

IMM România recomandă eliminarea celor doi colectori comuni prevăzuți să funcționeze temporar până la intrarea în funcțiune a organismului comun de colectare, pentru a reduce costurile administrative și a crește fondurile care ajung la artiști. Organizația susține implementarea unui Colector Unic, considerat singura soluție eficientă pentru simplificarea sarcinilor comercianților și maximizarea veniturilor titularilor de drepturi. De asemenea, IMM România propune obținerea unei singure licențe de la organismul comun de colectare pentru toate domeniile de creație și categoriile de drepturi de autor, precum și introducerea unei proceduri unice pentru emiterea tuturor licențelor neexclusive.

”Operatorii economici nu ar trebui obligaţi să negocieze definiţii şi criterii diferite cu organisme distincte. În acest sens, solicităm ca pentru fiecare activitate economică să fie aplicabilă o metodologie unică, integrată, negociată o singură dată cu asociaţiile reprezentative”, arată IMM România.

O altă propunere vizează stabilirea unei singure remunerații pe care utilizatorii să o plătească unui singur organism comun de colectare, valabilă pentru toate domeniile de creație și drepturile de autor aferente.

”Remuneraţiile trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică a utilizării drepturilor în cauză, ţinând seama de caracteristicile şi de ponderea utilizării operelor protejate; Pentru majoritatea membrilor noştri, muzica este un element auxiliar de decor, nu produsul principal care generează venituri. Valoarea economică a muzicii într-un magazin/mijloc de transport/spaţiu de cazare este marginală comparativ cu cea dintr-un club. Astfel, taxele pentru anumite categorii de activităţi economice ar trebui să fie semnificativ mai mici decât taxele pentru cluburi, în sens contrar, numeroşi antreprenori vor decide să nu mai difuzeze muzică ambientală în magazine”, spun reprezentanţii IMM România.

IMM România solicită reducerea termenului de 90 de zile la cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii modificate pentru depunerea spre avizare la Ministerul Culturii a metodologiei unice de stabilire a remunerațiilor, precum și pentru inițierea negocierilor aferente acesteia (art. 163-165, art. IV, alin. 2 din proiect).

„Acest lucru este necesar pentru a soluţiona cât mai curând situaţiile litigioase apărute în practică şi pentru a preîntâmpina apariţia unora noi ca urmare a controlului efectuat de organismele multiple existente şi a regulilor şi metodologiilor diferite aplicate de către acestea privind calcularea sumelor datorate”, spun ei.

IMM România propune ca la negocierea metodologiei unice de stabilire a remunerațiilor să participe și asociațiile de utilizatori prin organizațiile patronale reprezentative la nivel național, alături de organismele de gestiune colectivă și structurile distribuitorilor prin cablu. De asemenea, solicită includerea unei prevederi care să limiteze penalitățile excesive pentru muzica ambientală, pentru a evita obligarea la plata triplului remunerației în absența autorizației, considerată o practică punitivă neconformă cu dreptul civil și Directiva 2004/48/CE.