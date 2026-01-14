Organizația patronală arată, într-un comunicat transmis miercuri, că forma propusă poate crește cheltuielile și durata procedurilor, deși numeroase IMM-uri depind de angajarea lucrătorilor străini în contextul deficitului intern de personal calificat.

Potrivit documentului, decizia a fost adoptată în cadrul Colegiului Naţional din 13 ianuarie 2025, unde 60 de reprezentanți ai organizațiilor patronale au analizat proiectul legislativ.

„În urma şedinţei Colegiului Naţional al IMM România, din data de 13 ianuarie 2025, la care au participat 60 de preşedinţi ai organizaţiilor patronale, IMM România îşi exprimă opoziţia faţă de ordonanţa de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de străini, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma sa actuală”, se menţionează în comunicat.

Reprezentanții IMM-urilor avertizează că noua legislație îngreunează procesul de recrutare, crește costurile administrative și poate limita activitatea economică a firmelor care nu găsesc personal în România.

Organizația propune un cadru legislativ mai predictibil și accesibil mediului de afaceri.

„Susţinem necesitatea unui proiect de lege care să faciliteze accesul la forţa de muncă străină, să asigure termene reduse de procesare şi costuri administrative şi birocratice cât mai mici. Având în vedere că IMM-urile sunt cele care parcurg acest proces şi suportă integral costurile aferente, este necesar ca acestea să fie protejate şi să beneficieze de predictibilitate, inclusiv prin garantarea menţinerii raportului de muncă cu angajatul pentru o perioadă de doi ani”, susţin reprezentanţii organizaţiei.

Totodată, IMM România solicită „eliminarea listei ocupaţiilor deficitare şi scurtarea duratei de procesare a cererilor unice pentru muncitorii străini”.

Conform comunicatului, menținerea listei limitative poate întârzia angajările reale din economie cu până la șase luni, afectând mai ales proiectele inovative și domeniile de nișă.

Documentul atrage atenția și asupra obligației de constituire a unei garanții de 200.000 de euro pentru agențiile de recrutare – condiție considerată nerealistă pentru firmele mici.

„În ceea ce priveşte obligaţia constituirii unui depozit de garanţie de 200.000 de euro pentru agenţiile de recrutare, IMM România consideră că această măsură transferă indirect costuri suplimentare asupra IMM-urilor şi conduce la eliminarea de pe piaţă a agenţiilor mici şi mijlocii, care nu îşi pot permite o astfel de garanţie”, se mai arată în document.

În loc, organizația propune ca garanțiile să fie gestionate prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

De asemenea, sistemul de sancțiuni prevăzut în proiect este descris ca fiind disproporționat.

„Prin acest proiect de lege, statul îşi recunoaşte implicit incapacitatea de a-şi îndeplini responsabilităţile legale, eşecuri manifestate constant în ultimii ani, şi încearcă să transfere aceste atribuţii către mediul privat. Această abordare distorsionează relaţiile comerciale dintre agenţii economici şi sancţionează operatorii privaţi pentru neîndeplinirea unor obligaţii pentru care nu deţin prerogativele autorităţii publice”, se menţionează în comunicat.

Organizația patronală arată că alte state UE, precum Ungaria, au implementat deja mecanisme rapide și predictibile pentru recrutarea din afara Uniunii, cu termene maxime de 2-3 luni.

Totodată, IMM România cere Guvernului un studiu de impact, aplicarea Testului IMM și consultări reale cu mediul de afaceri, astfel încât forma finală a actului normativ să fie realistă și sustenabilă.