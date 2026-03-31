Drepturile de autor în Uniunea Europeană. Când realizați lucrări literare, științifice și artistice originale, beneficiați de protecție în baza drepturilor de autor. Nimeni în afară de dumneavoastră nu are dreptul de a publica sau de a reproduce lucrarea respectivă.

În blocul comunitar, drepturile de autor protejează proprietatea intelectuală pe o perioadă de 70 de ani de la decesul autorului sau de la decesul ultimului autor supraviețuitor în cazul unei lucrări realizate de un grup de persoane. În afara blocului comunitar, în țările semnatare ale Convenției de la Berna, durata protecției în baza drepturilor de autor poate varia, dar este de minimum 50 de ani de la decesul autorului.

Protecția în baza drepturilor de autor vă acordă următoarele drepturi exclusive:

drepturi economice – vă garantează că dețineți controlul asupra lucrării și că sunteți remunerat pentru utilizarea sa prin vânzare sau acordarea de licențe;

drepturi morale – vă protejează de obicei dreptul de a pretinde calitatea de autor (dreptul de atribuire) și de a refuza modificarea lucrării (dreptul la integritate);

Dacă realizați lucrări literare, științifice și artistice, beneficiați în mod automat de protecție în baza drepturilor de autor. Această protecție începe în momentul realizării lucrării, prin urmare nu trebuie să parcurgeți o procedură oficială de solicitare a acestor drepturi.

Totuși, ar putea fi util să avertizați alte persoane cu privire la faptul că sunteți autorul lucrării respective. În acest sens, puteți atașa la lucrare un aviz privind drepturile de autor – de exemplu, textul „toate drepturile rezervate” sau simbolul „©”, alături de anul în care a fost realizată lucrarea. Vă puteți înregistra drepturile de autor prin intermediul unui furnizor de servicii specializat, ceea ce poate fi util pentru a dovedi existența lucrării dumneavoastră la un moment dat.

De exemplu, Ana-Maria deține o brutărie în Portugalia și dorește să publice o reclamă în revista locală pentru a-și promova mica afacere. Ana-Maria găsit pe un site o fotografie reprezentând o pâine tradițională portugheză pe care intenționează să o includă în anunțul publicitar. Totuși, înainte de a-i transmite revistei această fotografie, Ana-Maria observă că ea este protejată de dreptul de autor și că deținătorul acestui drept nu permite utilizarea fotografiei.

Prin urmare, Ana-Maria nu o poate include în anunțul ei. Ea trebuie să caute fotografii fără drepturi de autor, care pot fi utilizate în scopuri comerciale și care se găsesc, de exemplu, într-o bază de date disponibilă on-line. Dacă utilizează astfel de materiale, ea nu trebuie să solicite permisiunea deținătorilor drepturilor de autor pentru a include o fotografie în anunțul său publicitar.

Conform unui principiu bine stabilit, protecția dreptului de autor se extinde doar la expresiile fizice, nu și la idei, proceduri, metode de operare sau concepte matematice ca atare. Drepturile de autor protejează opere precum:

opere literare – romane, versuri de cântece, articole de ziar;

programe de calculator, unele tipuri de baze de date;

lucrări dramatice – dans sau mimă;

lucrări muzicale;

lucrări artistice – picturi, fotografii, sculpturi, proiecte arhitecturale, desene tehnice, diagrame, hărți, logo-uri;

machete sau aranjamente tipografice;

înregistrări ale unei opere – interpretări muzicale înregistrate;

difuzările unei opere.

Protecția drepturilor de autor este automată în Uniunea Europeană, precum și în fiecare țară semnatară a Convenției de la Berna. Prin urmare, drepturile de autor naște din momentul creării operei și nu este necesară nicio înregistrare sau altă formalitate.

Cu toate acestea, deținătorii de drepturi de autor pot lua anumite măsuri cu scopul de a informa alte persoane despre existența drepturilor de autor, reducând probabilitatea unei potențiale încălcări. O măsură binecunoscută este marcarea operelor protejate prin drepturi de autor cu o notificare privind drepturile de autor. De obicei, aceasta include simbolul drepturilor de autor „©”, urmat de numele proprietarului și anul de protecție a operei.

Chiar dacă deținătorii de drepturi de autor nu sunt obligați să înregistreze drepturile de autor, iar înregistrarea nu este o cerință pentru protecție, unele legi naționale permit acest lucru. Utilizarea acestor sisteme de înregistrare neobligatorii se poate dovedi utilă în anumite situații, în special acolo unde dovada deținerii și creării la o anumită dată este necesară pentru procedurile judiciare.

Dreptul de autor este un drept de proprietate intelectuală care conferă proprietarilor de opere literare și artistice un set de drepturi exclusive asupra operelor lor. Aceste drepturi includ, în general: copiere, traducere, adaptare și modificare, comunicarea și performanța față de public, distribuire, închirierea și împrumutarea de copii. Dreptul de autor acordă două tipuri de prerogative: drepturi economice. drepturi morale.

Așa-numitele „drepturi economice” permit titularilor de drepturi să controleze (să acorde licențe) utilizării operelor lor și să fie remunerați pentru utilizarea lor. Aceste drepturi iau în mod normal forma unor drepturi exclusive și includ dreptul de a reproduce și publica opera.

Autorul unei opere protejate prin drepturi de autor are, de asemenea, dreptul de a revendica calitatea de autor, precum și dreptul de a se opune unei denaturari și mutilări a operei care poate fi în detrimentul onoarei sau reputației sale. Aceste drepturi sunt în general cunoscute sub numele de drepturi morale. Drepturile morale pot include, de asemenea, dreptul de a decide când sau dacă opera este făcută publică, dreptul de a revendica calitatea de autor al operei și dreptul de a se opune oricărei acțiuni derogatorii în legătură cu opera. Drepturile morale nu sunt armonizate la nivelul blocului comunitar.

Drepturile conexe sunt drepturile care au un obiect specific și protejează interesele unui anumit grup de titulari de drepturi, cum ar fi: artiști interpreți, producători (de fonograme, filme), organismele de radiodifuziune, editorii în edițiile lor. Acestea sunt drepturi acordate artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor și radiodifuzorilor pentru a se asigura că cei care au creat sau au investit în crearea de muzică sau alt conținut, cum ar fi literatura sau filmele, pot determina modul în care o astfel de creație poate fi utilizată și pot primi o remunerație pentru aceasta.

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt drepturi legale care vizează protejarea creațiilor intelectului, cum ar fi invențiile, aspectul produselor, operele literare, artistice și științifice și semnele, printre altele.

Pe site-ul web „Europa ta” , gestionat de Comisia Europeană, puteți găsi o prezentare generală a cadrului de proprietate intelectuală (PI) la nivelul blocului comunitar și în toate statele membre. O listă de resurse și contacte ale organizațiilor care vă pot oferi asistență suplimentară poate fi găsită și pe acest site web.

Oficiile naționale de proprietate intelectuală sunt, de asemenea, o sursă valoroasă de informații. Pe site-ul web al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) există un Director al Oficiilor de Proprietate Intelectuală , unde puteți găsi datele de contact ale tuturor oficiilor de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană.