Tudorel Toader afirmă, în debutul analizei sale, că declarațiile președintelui Nicușor Dan nu pot fi interpretate ca o încălcare a principiului separației puterilor în stat, deși ridică probleme din perspectiva delimitării dintre mesajul politic și cadrul juridic constituțional. Fostul ministru al Justiției a explicat că președintele are libertatea de a se exprima politic, însă nu poate depăși competențele stabilite de Constituție în raport cu sistemul judiciar.

Invitat la Antena 3, Tudorel Toader a subliniat că intervenția publică a șefului statului, făcută într-un moment simbolic, a avut mai degrabă caracterul unei poziționări politice decât al unui demers instituțional cu efecte legale. El a atras atenția asupra confuziei dintre mesajul adresat opiniei publice și instrumentele juridice efective aflate la dispoziția președintelui.

„Nu, președintele n-a încălcat separația puterilor în stat. De ziua Revoluției, Președinte a făcut un manifest politic, un manifest care n-are legătură cu viața juridică, cu exigențele Constituției. Probabil că președintele ar trebui să-și ia și un consilier juridic care să-i spună ce-i politici și ce-i juridic. Nu poate să facă referendum în cadrul magistraturii”, a spus Tudorel Toader.

În această cheie, fostul judecător al Curții Constituționale a insistat că orice inițiativă care vizează justiția trebuie să respecte strict cadrul constituțional, iar simpla invocare a interesului public nu este suficientă pentru a legitima un referendum cu adresabilitate limitată.

În continuarea intervenției sale, Tudorel Toader a analizat conținutul întrebării anunțate de președintele Nicușor Dan și a susținut că aceasta ridică probleme serioase de constituționalitate. El a explicat că, deși președintele are competența exclusivă de a decide asupra temelor de interes național care pot fi supuse referendumului, modul concret de formulare este esențial.

Fostul ministru a precizat că justiția poate fi, fără îndoială, o temă de interes național, însă consultarea populară trebuie să se adreseze corpului electoral în ansamblu, nu unui segment profesional, cum este magistratura. În plus, întrebarea trebuie să fie clară, precisă și să evite formulările evaluative sau ambigue.

„Președintele Republicii are o competență exclusivă, e adevărat, de a stabili problemele de interes național care pot face obiectul referendumului. Justiția e o problemă de interes național, dar trebuie chemat poporul să-și spună opinia. Pe de altă parte, chiar întrebarea aceea pe care o prefigurează e neclară. Eu cred că pică la Curtea Constituțională pentru că nu sunt judecăți de valoare. Să pui alegătorul, votantul să spună dacă CSM-ul acționează în interes public sau de grup”, a spus fostul judecător la CCR.

În acest context, Tudorel Toader a lăsat să se înțeleagă că un astfel de referendum ar fi vulnerabil nu doar procedural, ci și sub aspectul conținutului, fiind improbabil să primească aviz favorabil din partea Curții Constituționale.

Un alt punct abordat de Tudorel Toader a fost afirmația președintelui potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui „să plece de urgență”. Fostul ministru al Justiției a respins această posibilitate, invocând rigiditatea procedurilor constituționale și lipsa unui mecanism legal care să permită o astfel de măsură rapidă.

El a explicat că statutul CSM este reglementat direct prin Constituție, iar orice modificare substanțială ar presupune o revizuire constituțională, un proces complex și de durată. Tudorel Toader a subliniat că revizuirea Constituției implică atât decizii ale Curții Constituționale, cât și organizarea unui referendum național, ceea ce exclude ideea unor soluții imediate.

„N-are cum, ar trebui revizută Constituția. Și reviziuirea Constituției este grea. Noi avem o Constituție semirigidă, cerințele referendumlui pe de o parte, deciziile Curții Constituționale, pe de altă parte, nu se face un referendum de azi pe mâine, gata, trec sărbătorile și dăm drumul la referendum”, a mai spus fostul ministru.

Declarațiile sale vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, intenția de a iniția în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, cu o singură întrebare:

„CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

După conferința de presă a președintelui, Administrația Prezidențială a făcut public un raport care sintetizează sesizările primite de la magistrați privind funcționarea sistemului judiciar. Documentul se bazează pe observațiile scrise transmise direct șefului statului de peste 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete.

Potrivit raportului, magistrații semnalează existența unui climat tensionat în interiorul sistemului, marcat de neîncredere și presiuni instituționale. În descrierile transmise, este menționat un mecanism de tip „pedeapsă și recompensă”, precum și influențe exercitate de conducere asupra activității profesionale.

Magistrații au reclamat, de asemenea, că ar exista intervenții inclusiv în privința soluțiilor pronunțate în dosare, aspecte care au fost prezentate ca elemente de context în dezbaterea publică declanșată de inițiativa prezidențială.