Secţia pentru judecători a CSM arată, în debutul poziţiei sale, că a luat act de declaraţiile făcute de preşedintele Nicușor Dan în cursul zilei, referitoare la iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. Reprezentanţii Consiliului atrag atenţia că exercitarea atribuţiilor constituţionale de către orice autoritate publică trebuie realizată cu respectarea strictă a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, aşa cum este consacrat în Constituţia României.

În acest context, Secţia pentru judecători subliniază că mecanismul unui referendum profesional nu este prevăzut de nicio dispoziţie legală aplicabilă vreunei profesii din România. Cu atât mai mult, afirmă CSM, o astfel de iniţiativă este incompatibilă cu statutul judecătorilor, care reprezintă una dintre cele trei puteri fundamentale ale statului şi beneficiază de o reglementare expresă atât la nivel constituţional, cât şi prin legi organice.

Într-un mesaj formulat într-un ton instituţional, Consiliul precizează explicit poziţia sa faţă de iniţiativa prezidenţială.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declaraţiile Preşedintelui României, domnul Nicuşor Dan, formulate în cursul zilei şi subliniază că exercitarea atribuţiilor constituţionale de către autorităţile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituţia României. Referendumul propus de Preşedintele României nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat şi are reglementare constituţională, precum şi la nivelul legilor organice”.

În continuarea reacţiei sale, Consiliul Superior al Magistraturii insistă asupra rolului său constituţional de garant al independenţei justiţiei şi asupra autonomiei cu care îşi exercită atribuţiile. Mesajul transmis evidenţiază faptul că orice tentativă de influenţare a activităţii autorităţii judecătoreşti, indiferent de forma pe care o îmbracă, este considerată inacceptabilă.

În faţa acestor declaraţii, CSM reafirmă că nu va accepta niciun tip de presiune, fie ea directă sau indirectă, asupra modului în care funcţionează sistemul judiciar.

„În calitatea sa constituţională de garant al independenţei justiţiei, îşi exercită atribuţiile în mod autonom şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti”, se arată în poziţia oficială a Consiliului.

De asemenea, Secţia pentru judecători plasează această discuţie într-un cadru mai larg, care ţine de angajamentele internaţionale ale României. Reprezentanţii CSM reamintesc faptul că statul român este membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept şi a independenţei justiţiei reprezintă repere fundamentale ale ordinii constituţionale şi ale obligaţiilor asumate la nivel european.

În acest sens, comunicatul subliniază importanţa unui discurs public echilibrat şi responsabil.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenţei justiţiei şi a cooperării loiale între instituţii constituie repere fundamentale ale ordinii constituţionale şi ale angajamentelor europene asumate. Consolidarea încrederii publice în instituţiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituţionale şi în valorile comune europene”.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii face referire şi la modul în care ar trebui abordate eventualele probleme din sistemul judiciar. Reprezentanţii Consiliului consideră că, dacă există disfuncţionalităţi, acestea trebuie analizate şi soluţionate într-un cadru instituţional stabil, prin cooperare şi evaluări riguroase, nu prin apel la mesaje publice cu încărcătură emoţională.

În acest sens, CSM transmite că soluţiile trebuie identificate pe baza unor analize aplicate, proporţionale cu rolul justiţiei în societate.

„Eventualele disfuncţionalităţi, dacă există, trebuie să îşi găsească soluţii într-un climat social stabil şi caracterizat de cooperare instituţională, în urma unor analize realizate aplicat şi riguros faţă de importanţa justiţiei în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoţionali, indiferent dacă aceştia au apărut spontan sau premeditat”.

Reacţia Secţiei pentru judecători vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, intenţia de a iniţia în luna ianuarie un referendum adresat corpului magistraţilor. Potrivit declaraţiilor şefului statului, consultarea ar urma să conţină o singură întrebare:

„CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? Preşedintele a adăugat că, în ipoteza unui răspuns negativ privind reprezentarea interesului public, „CSM va pleca de urgenţă”.

Nicuşor Dan şi-a argumentat demersul afirmând că sesizările primite de la magistraţi ar indica existenţa unui grup din interiorul sistemului judiciar care nu ar acţiona în interes public. În opinia sa, acest grup ar include membri ai CSM şi conduceri ale instanţelor, iar activitatea profesională a unor magistraţi ar depinde de deciziile acestora.

Preşedintele a mai susţinut că inclusiv promovările la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar fi fost realizate pe criterii care ţin de obedienţă faţă de acest grup şi nu pe criterii de profesionalism, afirmaţii care au generat reacţia fermă a Secţiei pentru judecători a CSM.