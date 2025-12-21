Augustin Zegrean a explicat pentru știripesurse.ro că președintele Nicușor Dan nu are atribuții legale pentru a organiza un referendum în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum a anunțat public după sărbători. Fostul judecător susține că termenul „referendum” nu se aplică în acest context, iar opțiunea de consultare a magistraților depășește cadrul constituțional al funcției de șef al statului.

„Constituția României vorbește în articolul 90 despre posibilitatea președintelui, dar după consultarea Parlamentului, care poate să cheme poporul să se pronunțe prin vot asupra unei probleme de interes național. Din ce ne spune, nu vrea să cheme poporul, vrea să cheme o parte a poporului – 7000 de magistrați. Acesta nu mai e referendum, este o consultare sau cum vreți să-i spuneți, dar nu e la mâna președintelui. Atribuția președintelui și a postului președintelui este Constituția României. Poate să facă ce scrie acolo că poate să facă și nimic mai mult. Deci nu, nu poate să organizeze un referendum, cred că a greșit termenul, a vrut să-i spună poate o consultare, dar nici pe aceea nu poate dumnealui să o pornească, să o solicite pentru că nu e în atribuțiile sale”, a declarat fostul judecător.

Zegrean a subliniat că inițiativa anunțată de Nicușor Dan ar reprezenta o depășire a limitelor legale prevăzute pentru funcția prezidențială. Acesta a explicat că orice formă de consultare trebuie să respecte cadrul constituțional și nu poate fi inițiată unilateral de președinte.

În legătură cu afirmațiile lui Nicușor Dan că, dacă răspunsul consultării va fi că CSM „nu reprezintă interesul public ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, Augustin Zegrean a explicat clar limitările legale.

„Cum să plece acasa? CSM este ales prin vot de către magistrați, de către colegii lor de la toate instanțele. Ei nu pot fi revocați de președintele țării, chiar dacă ar face acest referendum care nu e posibil de făcut”.

Fostul judecător a insistat că nu există niciun mecanism legal care să permită președintelui să determine plecarea membrilor CSM și că orice astfel de intenție nu are suport constituțional.

„Nu există așa ceva. Suntem în dreptul constituțional în care lucrurile sunt clar scrise acolo”, a subliniat Zegrean.

De asemenea, el a remarcat că președintele ar trebui să beneficieze de consilieri care să-l informeze cu privire la limitele legale ale acțiunilor sale.

„Președintele ar trebui să aibă consilieri acolo care să-i spună că se poate sau nu, dar probabil că se tem să-i spună asta că nu se poate. Nu e în regulă”.

Augustin Zegrean a explicat și posibilele căi prin care Nicușor Dan ar putea iniția o formă de consultare fără a încălca legea. Fostul judecător a subliniat că, deși președintele nu poate organiza un referendum propriu-zis, poate participa la ședințele CSM și poate solicita ca acestea să inițieze o consultare internă.