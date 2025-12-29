Ministrul Culturii, András Demeter, a intervenit public pentru a clarifica impactul modificărilor propuse de Ministerul Culturii la Legea nr. 8/1996, în contextul opiniilor divergente exprimate de artiști, organisme de gestiune colectivă și utilizatori de muzică.

„Tema este una destul de tehnică şi poate nu atât de interesantă pentru toată lumea, dar foarte importantă pentru autori şi pentru utilizatorii care folosesc operele muzicale în scop ambiental (‘comunicare publică’ este termenul exact)”, a explicat ministrul.

Acesta a arătat că, în procesul de elaborare a modificărilor, ministerul a analizat observațiile tuturor părților implicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu legislația și practica europeană.

András Demeter a subliniat că schimbările propuse nu sunt o inițiativă izolată, ci rezultatul unor solicitări repetate venite din partea Comisiei Europene.

„Modificările din OUG, despre care discutăm, au fost solicitate de Comisia Europeană de 8 ani, în 2017, apoi în 2021, apoi în iunie 2025. Deci România amână punerea în acord cu legislaţia europeană şi continuă să o încalce de ani de zile, drept pentru care riscă penalităţi uriaşe, de zeci de mii de euro pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Aceşti bani vor fi plătiţi de noi toţi, prin bugetul de stat”, a avertizat ministrul.

Ministrul Culturii a pus reacțiile critice apărute în spațiul online pe seama unei informări incomplete, dar și a unor interese punctuale, subliniind că artiștii nu vor fi dezavantajați de noile reglementări.

„Iar beneficiarii muzicii, adică utilizatorii, vor plăti rezonabil, nimeni nu are interesul să provoace pagube sau complicaţii”, a afirmat András Demeter.

El a explicat că autorii vor putea alege liber modul în care își gestionează drepturile:

„Pe scurt, fiecare autor îşi poate gestiona propriile compoziţii în mai multe moduri: a) direct sau prin impresar, mandatar etc.; b) prin intermediul OGC (organisme de gestiune colectivă); c) prin intermediul entităţilor de gestiune independentă; d) mixt – adică o parte a repertoriului este autorizat direct, iar altă parte, prin OGC sau EGI”.

Ministrul a comparat această flexibilitate cu diversificarea economiilor în mai multe conturi bancare, pentru a maximiza câștigurile și a reduce riscurile.

Potrivit ministrului, obiectivul modificărilor propuse este clar:

„libertatea autorului şi interpretului, respect pentru beneficiar, adică utilizatorul muzicii în spaţii publice, şi un business corect pentru OGC”.

El a arătat că practicile similare sunt deja utilizate în cazul altor tipuri de creații și că legislația nu ar trebui adaptată în funcție de interese financiare sau temeri nejustificate.

„Este important să facem toţi un efort pentru a nu ne trezi cu costuri pe care tot noi le vom plăti”, a mai spus András Demeter.

Potrivit Ministerului Culturii, ordonanța de urgență aflată în pregătire urmărește alinierea legislației românești la normele și practicile europene în materie de drepturi de autor. Printre principalele măsuri se numără eliminarea gestiunii colective extinse (LCEE) pentru comunicarea publică a operelor muzicale.

Această modificare pune în prim-plan voința autorului și a titularilor de drepturi și deschide piața către un cadru concurențial modern, în acord cu jurisprudența Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cu practicile statelor membre.

Ministerul arată că, la nivel european, licențierea individuală este o practică uzuală, iar autorii trebuie să poată opta liber între gestiunea individuală, organismele de gestiune colectivă și entitățile de gestiune independentă.

„Apariţia şi funcţionarea EGI-urilor, precum Soundreef (Irlanda) sau Jamendo S.A. (Luxemburg), oferă alternative reale de licenţiere, stimulând în acelaşi timp creşterea calităţii serviciilor furnizate de OGC-uri”, precizează Ministerul Culturii.

Autorii care consideră că soluțiile individuale sau cele oferite de EGI nu sunt potrivite pot mandata în continuare un OGC, ceea ce poate conduce inclusiv la creșterea numărului de membri ai acestor organisme.

Ministerul respinge ideea unei diminuări a veniturilor autorilor, explicând că scăderile invocate public de unele OGC-uri se referă la comisioanele de administrare, nu la sumele efectiv încasate de creatori. Drepturile autorilor străini rămân protejate prin acordurile de reprezentare reciprocă, inclusiv în cazurile de gestiune colectivă facultativă.

Pentru reducerea birocrației și creșterea transparenței, Ministerul Culturii susține introducerea unei metodologii unice și înființarea unui organism comun de colectare pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental.

În prezent, existența mai multor colectori și a patru metodologii diferite, cu proceduri distincte, a generat incoerențe și o bază de plătitori sub potențial, mai arată Ministerul Culturii.